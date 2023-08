Apelacioni sud odbacio kao neosnovanu žalbu advokata na rješenje o pritvoru

Baranin Dalibor Nikolić ostaće iza rešetaka, jer je drugostepeni sud kao neosnovanu odbio žalbu njegovog branioca na rješenje o produženju pritvora, prenose Vijesti.

Nikolić je optužen za ubistvo nevjenčane supruge, sredinom januara 2022. godine.

“Ispitujući prvostepeno rješenje... ovaj sud je našao da nije zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka i dao jasne i detaljne razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu protivrječni, koje prihvata ovaj sud”, navodi se u odluci Apelacionog suda.

I oni su, poput prvostepenog Višeg suda u Podgorici, našli da je taj Baranin osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret optužnicom Višeg državnog tužilaštva, prije svega na osnovu njegove odbrane pred tužiocem:

“A u kojoj je u bitnom naveo da je sa oštećenom u braku 12 godina i da s njom ima troje maloljetne djece, a da je u vrijeme predmetnog događaja njegova supruga bila trudna, što mu je ista lično saopštila dva dana prije događaja, da je 15.01.2022. godine, oko 22.00 sati počela svađa između njih dvoje, kada joj je rekao da ne ide dalje tako, da on nju tuče, a ona da odlazi od njega i da je bolje da se rastanu, na šta mu je oštećena odgovorila da ne želi više da živi sa njim, sa čim se on složio, uz potrebu da supruga sačeka da prođu vidne modrice koje je imala od njegovih ranijih fizičkih napada”.

Međutim, kako Vijesti prenose, dodaje se u tekstu, njegova supruga se predomislila i rekla da hoće da živi sa njim, što ga je iziritiralo pa je počeo da viče na nju i da je vrijeđa, nakon čega je otvorenim šakama udario u predjelu lica jednom ili dva puta, a zatim je uhvatio u predjelu nadlaktica i rekao joj: “Hoćeš li da uzmem ovu palicu da te bijem sa njom”.

“Na šta mu je ona odgovorila - ‘Ja ću da se derem’, pa je okrivljeni u bijesu uzeo palicu i udario suprugu dva puta, jednom u predjelu ruke i drugi put u predjelu glave. Dalje je naveo da je nakon toga ostavio palicu, a zatim su cijele noći razgovarali i svađali se, da bi se ujutru, oko 6.00 sati, pošto su se ponovo posvađali oko toga ko će skuvati kafu, okrivljeni ponovo razbjesnio i rekao oštećenoj da se skloni od njega, pa kako ista to nije učinila, on ju je udarao pesnicom u predjelu ispod oka, nakon čega je ona izgubila ravnotežu i pala, udarajući glavom od pločice. Kada je vidio da je oštećena bez svijesti, istu je ponio do kupatila, gdje ju je polivao vodom, tada je povremeno dolazila svijesti i gubila je, a blago se počela i tresti. Nakon toga, oštećenu je odnio u krevet gdje je ona zaspala, dok je okrivljeni mislio da se pretvara. Nakon što je pozvao roditelje, vidjevši da se ista ne budi, otišao je po djecu u drugu sobu, i zatim sa komšijom M. M. oštećenu iznio iz kuće i stavio je u svoje vozilo, te su se odvezli do bolnice, gdje je komšija iznio oštećenu i po dogovoru rekao doktorima da je ista pala sa kreveta”, navodi se u sudskim spisima.

Dodao je da je nakon toga vozilom pošao do prvog taksi stajališta, i da je tada razmišljao gdje da pobjegne u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, nakon čega se odlučio za prvu opciju: “Međutim, uhapšen je na graničnom prelazu”...

Dodaje se da je okrivljeni ispričao da je suprugu napadao i u ranijem periodu, pišu Vijesti.

Zaključuju da bi zbog svega, činjenice i okolnosti koje proizilaze iz dokaza i nalaze se u spisima, zadovoljile nezavisnog posmatrača u pogledu mogućnosti da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Konstatuju da je osnovano prvostepeni sud produžio pritvor okrivljenom po pritvorskom osnovu iz člana 175 Zakona o krivičnom postupku, odnosno zbog straha od bjekstva.

Znao je da je supruga trudna

Iz medicinske dokumentacije i obdukcionog zapisnika, a iz kojih dokaza proizilazi da je oštećena bila u drugom mjesecu trudnoće:

“Sa kojom činjenicom je okrivljeni bio upoznat, kako proizilazi iz njegove odbrane, što sve predstavlja osnovanu sumnju da je izvršio predmetno krivično djelo, a osnovana sumnja je osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio, odnosno produžio pritvor”, dodaju iz Apelacionog suda.