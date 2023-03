Ministar bez portfelja i stručnjak za bezbjednost Zoran Miljanić pozvao je tužilaštvo da reaguje u slučaju torture nad uhapšenim licima od strane policijskih službenika, čije je fotografije objavio Libertas.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Treba kazniti ne samo izvršioce, već i nalogodavce ovih djela. Treba ispitati da li je, i ko ovim policajcima davao zaštitu”, poručio je Miljanić u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro, prenosi Cdm.

On je rekao da je u prethodnom periodu ukazivao da šverc kokaina nije bio moguć bez logistike Uprave policije.

“Pandorina kutija se otvorila. Zaslugom partnera iz Europola, što je zasluga i ove Vlade jer smo tek od skoro mi počeli da dobijamo te transkripte, jer je to bilo blokirano zbog nepovjerenja. Proaktivnim djelovanjem SPO i SDT došlo je do otvaranja prepiski iz SKY aplikacije, i sve je izašlo na vidjelo. Za mene nije to nikakvo iznenađenje. Neophodno je iščistiti policijske redove”, poručio je Miljanić.

Govoreći o najavi premijera Dritana Abazovića da će na sledećoj sjednici Vlade moguće smijeniti direktora Uprave policije Zorana Brđanina, Miljanić je istakao da je ta odluka na ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću, navodi Cdm.

“Podsjećam da je parlamentarna većina juna 2021. usvojila novi Zakon o unutrašnjim poslova i tada je Uprava policije, koja je bila do tada država u državi vraćena pod kontrolu MUP-a. Jedan od razloga je bio upravo da ministar MUP-a snosi političku odgovornost nad radom UP. I normalno je da ako ministar smatra da direktor UP ne obavlja svoj posao na zadovoljavajući način zatraži ostavku direktora Uprave policije. Brđanin treba ili ostavku da podnese, ili da sačeka ishod njegove smjene”, kazao je Miljanić.

Govoreći o slučaju hapšenja policijskih službenika, Miljanić je rekao da se mora poštovati prezumpcija nevinosti, ali da nema nedodirljivih.