Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović juče je najavila da će nakon Nove godine podnijeti tužbu protiv bivše ministarke Vesne Bratić tražeći da plati odštetu zbog donešenih presuda u korist smijenjenih direktora škola

Bivša ministarka Bratić, komentarišući najavu tužbe, kaže da je to “nečuveno i presedan” da podnese tužbu protiv nje zbog izgubljenih 300.000 eura u postupku protiv smijenjenih direktora, kako prenosi portal RTCG.

“To je nečuveno, to je presedan da podnese tužbu protiv mene zbog 300.000 eura izgubljenih u postupku protiv smijenjenih direktora. Nečuveno je da zaštitnik imovinskih prava i odnosa u ime države tuži predstavnika institucije kojeg nikada nije zvao kada se radilo o postupku. Dakle, sudovi su presudili, neki jesu a neki nisu, u korist smijenjenih direktora, i to ne da se vrate na posao, jer posao nisu izgubili, već su samo izgubili poziciju na kojoj su bili i to zakonito”, kazala je sinoć Bratić za TV Prva.

Tvrdi da je ovo uzrokovano, kako kaže, “nemarom i nesposobnošću Ćirović”, te da je sudovima dala samo podatke koje je zaštitnica u tom trenutku imala.

“A nije mogla da ima ništa validno, jer nije komunicirala sa mnom i ni u jednom trenutku pozvala mene ili članove mog tima da učestvujemo u postupku i iznesemo dokaze”, istakla je Bratić.

Bratić ističe da je cilj presdstaviti resor kojim je upravljala nesposobnim.

“Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović je najnesposobnija u cijeloj administraciji”, ocijenila je Bratić za TV Prva.