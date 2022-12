Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, gostujući u Drugačijoj radio vezi, kaže da je pritisak na sudstvo i tužilastvo veliki, te da ide u pravcu selektivnosti

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Smatra da novi postupajući tužilac ne može adekvatno da zamijeni Sašu Čađenovića u postupku “državni udar”. On, takođe, ističe, da je Abazović o njemu iznio neistine kako bi stvorio dramu i izbjegao raspravu o njegovoj smjeni. Kada je posrijedi šverc cigareta Katnić je govorio i o tome da li je moguće da je Rade Milošević organizator kriminalne grupe, prenosi Antena M.

Odgovarajući na pitanje da li osjeća kao meta osvetnika, ili zavjerenika Katnić navodi da su posrijedi zavjerenici:

„Ovo su zavjerenici, ovo je Crna ruka, oni smatraju da sam im ja stao na put“, kazao je Katnić.

Nekadašnji glavni specijalni tužilac govoreći o krivičnoj prijavi koju je podnio protiv premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, kojeg tereti da mu je ugrozio sigurnost i prekršio Ustav, kaže da je prijava podnijeta da bi se, kako je kazao, kroz njen tekst i opis prepoznali mnogi drugi koji koji su ozbiljno atakovali na istinu i na to da on nije radio profesionalno.

Krivičnu prijavu je odlučio da podnese kada je, kako navodi, shvatio da je sve što je Abazović pomenuo u Skupštini bilo da bi izbjegao svoju i odgovornost Vlade, te da je tada izmislio i priču da bi stvorio dramu i izbjegao raspravu o njegovom povjerenju u Skupštini.

Kada je posrijedi šverc cigareta, Katnić na pitanje da li Rade Milošević ima kapacitet da osnuje takvu kriminalnu organizaciju navodi da šverc cigareta, droge ili alkohola je šverc koji se ne organizuje ad hoc i ne traje kratko.

„Na tržištu postoji dosta „krokodila“ ili „ajkula“ koji ne bi dozvolili da se u taj, ekonomski veoma isplativ posao, umiješa neka nova mala kriminalna organizacija koju bi formirao Rade Milošević, ili (evo da relaksiram njegovu situaciju) Milivoje Katnić. Postoje već kriminalne organizacije koje to rade, a ova organizacija se uključila i , koliko je meni poznato, tražila njihove usluge i tačno se zna hijerarhija i nomenklatura i ko je mogao da odluči. O tome vam ne mogu više ništa reći, a mislim da sam dosta rekao“, kazao je Katnić.

Katnić, takođe, objašnjava da su posrijedi bile cigarete koje su redovno bile uskladištene u Luci Bar. Nakon zaplijene od strane države očigledno nisu, kako objašnjava, sprovedene propisane norme.

„Propisane norme upravnog, carinskog prava…Kroz to se mogao riješiti odnos prema tim cigretama. To, međutim, nije učinjeno, očigledno je postojala namjera da se te cigarete uzmu“, smatra Katnić.

Pritisak koji traje na sudstvo i tužilastvo ne može da se izdrži, a pritisak je u pravcu selektivnosti, navodi Katnić. Kaže da postoje sjajni tužioci, u vezi sa tim navodi da Maja Jovanović očigledno želi da se suprotstavi.

„Ona je takođe karijerni tužilac i ona pred kolegama i sobom, to je moja fikcija ja nemam saznanja, očigledno želi da se suprotstavi, a ova gospoda nemaju kraja. Oni će sve da čine dok nešto ne bi smislili Milivoju Katniću“, navodi on.

Katnić je, takođe kazao da nije moguće niti je, kako navodi to cilj, da novi postupajući tužilac adekvatno zamijeni Sašu Čađenovića u postupku državni udar, jer je Čađenović, navodi, više od bilo koga u materiji u tom predmetu, prenosi Antena M.

„Ovo nije trebalo, mogao se Čađenović iz tog postupka eliminisati na neki korektniji, moralniji način. On nije bio moja desna ruka, on je bio tužilac od mog apsolutnog povjerenja. On je bio najbolji i najobučeniji tužilac za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala“, rekao je Katnić.

Na pitanje da li je Čađenović raportirao kavčanima Katnić odgovara:

„Ako bude ikada Saša Čađenović upoznao, kontaktirao , posredno ili neposredno sa Zvicerom ja se neću nikada pojaviti ovako javno. I sa svima ovim redom do Milovića i Petra Lazovića, do dana kada ga je pozvao, kada smo dobili ove materijale“, kaže Katnić.