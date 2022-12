Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić negirao je priče da ga policija hapsi i za Antenu M kaže da je to dio hajke pokrenute protiv njega, koja je kulminirala hapšenjem njegovog saradnika Saše Čađenovića.

“Sad oni vrše propagandu da sam ja u bjesktvu, da me opkolila policija, da ja prijetim samoubistvom. Cilj toga je da se na mene otvori lov i da, ako me neko ubije, kažu da je izvšio samoubistvo”, kaže Katnić.

Dodaje da od tih priča ništa nije istina.

“Od toga nema ništa, neću bježati i policija ako želi može slobodno može doći”, poručio je Katnić, a prenosi Antena M.

On navodi da je na udaru od slučaja ”pokušaj terorizma”.

“To je posebno sada dobilo na značaju, od kada nijesam Glavni specijalni tužilac i od kada pokušavaju da nađu neki predmet ili događaj za koji bi me optužili. Pošto to nijesu našli, sad su iskoristili hapšenje Saše Čađenovića, za koga sam jasno izjavio da duboko vjerujem da je nevin i da je žrtva. Dakle, u toj situaciji, premijer nesrećne Crne Gore mu stavlja metu, govoreći da je on desna ruka ni manje ni više nego bivšeg Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Zna se kako se neko poziva ili lišava slobode”, zaključio je Katnić.