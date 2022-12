Sve se dešava zbog “državnog udara”, poručio je bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić osvrnuvši se na hapšenje specijalnog tužioca Saše Čađenovića, a prenosi Pobjeda

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Dakle Saša Čađenović je u tom predmetu učestvovao do sada i on je jedini koji ozbiljno može učestvovati u tom predmetu i braniti interese države u tom predmetu pred sudom”, rekao je Katnić gostujući u emisiji “Hej Sloveni” na Gradskoj Televiziji.

On je kazao da su optuženi u tom slučaju to posebno shvatili.

“Razumijem situaciju u kojoj su sud i tužilaštvo i razumijem da su to dobili iz vrha vlasti i Demokratskog fronta (DF), ali ne razumijem zašto je to urađeno ovako”, poručio je Katnić.

On je kazao da je nezapamćeno i neoprostivo Saši Čađenoviću “koji nikad ni od koga ni čačkalicu nije uzeo”, staviti na teret da je član kriminalne organizacije

“Kada je počeo proces sud je donio jednu odluku koja nije zapamćena 70 godina. Tužilac je donio svitis, on podnosi optužnicu, on se o njoj stara i nju ne može niko usmjeravati izuzev tužioca. Sud ima mogućnost kada je tužilac podnese, da je odbaci ako nema osnova, i može da sugeriše i zahtijeva od tužioca da vrati optužnicu u istragu, da razjasni određene činjenice jer sud u tom momentu na osnovu dokaza ne može donijeti nijednu od odluka koje su mu date u nadležnost – ni da potvrdi ni odbaci optužnicu. Nakon toga sud nema nikakva ovlašćenja da postupa po optužnici”, rekao je Katnić ističući da govori o odluci vijeća Višeg suda da da upute i naredbu Čađenoviću da u roku od 15 dana podnese novu optužnicu.

On je kazao da je to nemoguće i da se nikad nije desilo u crnogorskoj praksi.

“Postoji član koji govori o toku postupka i što tužilac može da uradi u vezi optužnice, između ostalog da, ako dokazi na glavnom pretresu ukazuju da se izmijenilo činjenično stanje, tužilac može izmijeniti optužnicu i tražiti od suda da se prekine glavni pretres i podnese novu optužnicu – to je isključivo ovlašćenje tužioca i on to nije tražio. Vijeće ovog suda, iz meni nerazumljivih razloga, naređuje tužiocu i krši osnovna načela, da podnese novu optužnicu”, kazao je Katnić, ističući da je time šokiran.

On je kazao da je Čađenović rekao da on neće ništa učiniti, bez obavijestiti sud da ostaje pri optužnici koju je podnio, prenosi Pobjeda.

Katnić je kazao da je to izazvalo ozbiljan alarm u Vladi u tehničkom mandatu i strukturama Demokratskog fronta – koji traže eliminisanje Čađenovića.