Juče je odgođeno suđenje optuženima za ubistvo Šćepana Roganovića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

,,Sud je prihvatio prijedlog specijalnog državnog tužioca Saše Čađenovića da se za Ibrahimovićem, koji se branio sa slobode, raspiše potjernica i odredi pritvor. Ibrahimović, koji se brani sa slobode, svoj izostanak nije opravdao", saopštava Pobjeda.

Njegov branilac, advokat Damir Lekić, je na pitanje suda naveo da nije uspio da stupi u kontakt sa Ibrahimovićem putem broja telefona koji mu je poznat.

“Mislim da su se stekli uslovi da se odredi pritvor Ibrahimoviću, imajući u vidu izjašnjavanje branioca da nije uspio da stupi u kontakt sa njim putem broja telefona koji mu je poznat, što ukazuje da se krije i izbjegava da dođe na glavni pretres”, naveo je Čađenović.

Zastupnik oštećene porodice kazao je da podržava prijedlog tužilaštva.

“Ovo je dogovor advokata i optuženih, da se ovaj postupak odugovlači i odlaže…

Kada se pojave optuženi nema advokata, kada se pojavi advokat nema optuženog”, naglašava punomoćnik predstavnika oštećene porodice Roganović. Lekić je naveo da on smatra da nema zakonskog uslova za određivanje pritvora.

Kako je kazao, Ibrahimović se do sada svaki put odazvao pozivu suda. On je naveo sumnju da se radi o nesrećnom slučaju i da će to i opravdati.

,,Na to je reagovala sutkinja Vesna Kovačević i podsjetila da je ovo drugo ročište na koje Ibrahimović ne odlazi. Ona je precizirala da je na jednom od ročišta, na koje nije došao, advokat Lekić naveo da se radi o zdravstvenom problemu Ibrahimovića i da će u roku od pola sata dostaviti medicinsku dokumentaciju", prenosi Pobjeda.

“Ni dan danas nijeste dostavili tu dokumentaciju. Gdje je?”, pitala je sutkinja, na šta je advokat Lekić kazao: „Što oni meni – ja vama“.

Sud je u obrazloženju odluke o određivanju pritvora kao osnov naveo da je ovo drugi put da Ibrahimović ne dolazi na ročište a da je uredno pozvan i da nijednom od ta dva puta nije opravdao izostanak.

Takođe, naglašeno je u odluci suda da mu se pritvor određuje i da može trajati do presude.

,,Podsjećamo, za ubistvo Šćepana Roganovića prvooptuženi su Krsto Vujić, Mili Bajramović, Miloš Komar, Dino Ibrahimović i Igor Glavaš", prenosi Pobjeda.

Za Bajramovićem i Vujićem ranije je raspisana međunarodna potjernica jer se nalaze u bjekstvu.

Prema navodima tužilaštva, Bajramović je označen kao direktni počinilac ubistva, a Vujić je označen kao organizator ove kriminalne grupe.

Prema navodima istrage, Glavaš je pratio žrtvu i obavještavao Bajramovića kriptovanim telefonom o kretanju Roganovića.

“On je, po nalogu i uputstvima organizatora kriminalne grupe, u januaru 2020. godine preuzeo od, za sada, nepoznate osobe motocikl „piaggo“ koji je 2018. ukraden u Španiji, a koji je korišćen u ubistvu Roganovića “, navodi tužilaštvo.

Svjedok saradnik u ovom postupku je Miloš Đuričković. On je nakon hapšenja, priznao da je pomogao ubici.

Roganović je ubijen 13. februara 2020. oko 9.10 časova na stepeništu kod Kanli kule. Istražitelji su utvrdili da je motiv ubistva bezobzirna osveta sukoba klanova.