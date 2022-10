Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) učestvovala je u međunarodnoj akciji zapljene narkotika, u kojoj je zaplijenjeno oko pola tone kokaina, saznaju Vijesti.

Izvor: Profimedia

"Vijestima" je rečeno da je tada uhapšeno više pripadnika međunarodne kriminalne mreže.

Najavljeno je da će se nastaviti zajednički operativni rad ANB i partnerskih službi, u cilju razotkrivanja međunarodnih krijumčarskih mreža i mapiranja ruta koje koriste.

Prema istim informacijama, droga je oduzeta na brodu koji je presretnut na ruti iz Južne Amerike ka Australiji.

Premijer Dritan Abazović saopštio je ranije danas, da bezbjednosni sektor nije ugrožen nedavnim smjenama u tajnoj službi, prenose Vijesti.

"To je dio propagande, nema ugrožavanja nacionalne bezbjednosti. ANB nastavlja sa svojim akcijama. Bićete do kraja dana ili sjutra obaviješteni o jednoj akciji međunarodnog karaktera", poručio je on tokom sjednice skupštinskog Odbora za bezbjednost.

Vršilac dužnosti direktora ANB-a Savo Kentera smijenjen je karjem prošle sedmice sa tog mjesta, na inicijativu Abazovića koji je rekao da nije zadovoljan njegovim radom.

Abazovićev partijski saborac Rade Milošević prethodno je javno Kenteru doveo u vezu sa švercom cigareta.

U njegovu fotelju, ankon odluke Vlade, sjeo je Boris Milić, dugogodišnji visokopozicionirani službenik te institucije.

Saopšteno je da je Milić skoro trideset godina pokriva važne pozicije u sklopu bezbjednosnih institucija Crne Gore, a do 2022. godine bio je načelnika sektora u ANB za kontraobavještajnu zaštitu.

Ubrzo nakon preuzimanja funkcije, Milić je smijenio funkcionere ANB-a Draga Spičanovića, Miloša Vujisića, Radovana Ivanovića i Danila Grozdanića.