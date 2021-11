"Ako bih se, na primjer, sjutra vratio tamo bio bih javno pogubljen. Ozbiljno vam kažem. Prije toga bi me vjerovatno mučili."

Izvor: Profimedia

Novinarska ekipa iz Australije jedna je od rijetkih koja je dobila dozvolu da napravi reportažu iz Sjeverne Koreje, doduše sve vrijeme pod budnim oko vladinih zvaničnika. Razgovarali su sa običnim građanima, studentima, đacima, ali i predstavnicima režima. I svi su jednoglasni u stavu da je život u Sjevernoj Koreji u najkraćem - super.

Razgovarajući sa jednim od vladinih zvaničnika novinari emisije "60 minuta" saznali su da je zapravo cilj Sjeverne Koreje da se otarase američkog predsjednika (u tom trenutku to je bio Donald Tramp).

- Mnoge plaši to što imate nuklearno oružje

- Mi nismo prijetnja. Postoji jedna prijetnja svijetu a to nije Sjeverna Koreja već Donald Tramp. Moramo se otarasiti te prijetnje, moramo se otarasiti Donalda Trampa.

- Kako se osjećate kada Tramp kaže da želi da uništi vaš narod?

- Kada on to kaže svaki građanin Sjeverne Koreje se razljuti. Razljuti se zbog ratnog manijaka Donalda Trampa.

- A ako vas Tramp napadne?

- Sledeći korak je uništenje Amerike.

I obični građani dijele slično mišljenje. Jedan od lokalnih pecaroša kaže da je "Donald Tramp kao pas koji laje na mjesec."

"Kao što ste vidjeli na TV-u, Tramp govori sra*a kako će nas sve pobiti. Mi imamo našeg superioronog vođu tako da ako Tramp pokrene sve svoje snage, ako i nebo padne na nas, mi se ne plašimo”, rekao je on.

Sve je, čini se, podređeno borbi protiv neprijatelja i uvježbavanju i spremanju za tu borbu. Tako su i obične video igrice koje djeca i ovdje obožavaju na neki način priprema za rat.

“Srećan sam da ubijam Amerikance. Zamišljam da su ovi koje ubijam u igrici Amerikanci, Japanci i Južnokorejanci. Oni su neprijatelji našeg naroda” rekao je jedan od dječaka dok je u igraonici igrao neku akcionu igricu.

Vidi opis 90 ODSTO LJUDI U TOJ ZEMLJI SU ROBOVI! Šok svjedočenje: To nije država, to je zatvor, mene bi tamo JAVNO UBILI! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zanimljiv je bio susret sa studentima koji su se odlučili da studiraju međunardne studje. Prije razgovora, novinarima je savjetovano da izbjegavaju političke teme. Na pitanje šta se promijenilo u njihovoj zemlji tokom proteklih nekoliko godina oni kažu:

“Pod mudrim vođstvom našeg superiornog vođe Kim Džon Una naša zemlja je postala veoma bogata i moderna zemlja”.

Ali na jedno drugo, čini se jednostavnije pitanje, bilo je teže dobiti odgovor. Zapravo, odgovora i nije bilo.

- Ovdje učiš međunarodne studije. Šta te to toliko interesuje a u vezi je sa ostatkom svijeta?

- Ostatkom svijeta?

- Da, šta te zanima u vezi stranih država?

- Pa, to nije tako jednostavno…

I to bi bilo to. Nema odgovora. Ni njegova koleginica nije bila rječitija.

- Nemam komentar na to.

“Ako kažu šta žele biće u problemu. Ako npr kažu da im se ne sviđa vođa, ili da je njihova zemlja loša, biće u velikom problemu. Ako bih se npr sjutra ja vratio u Sjevernu Koreju bio bih javno pogubljen. Ozbiljno vam kažem. Kada bih se vratio prvo bi me mučili, onda bih morao da pročitam neki proglas ili neki govor koji bi vlada prethodno sastavila. Neko mora da kaže istinu", kaže Sung Džu Li koji je pobjegao iz Sjeverne Koreje sa 16 godina.

On danas uživa u slobodi za koju nije ni znao da postoji dok je živio u Sjevernoj Koreji.

"Sjeverna Koreja je zatvor. Tamo su 90 odsto stanovništva robovi. Međunarodna zajednica govori da je Kim Džong Un nepredvidiv, da je iracionalan. Ali prema mom mišljenju on je sve suprotno. On je i predvidiv i racionalan. On je pametan kada se tiče zaštite sopstvenog režima. Zato i razvija nuklearno oružje. On neće prvi napasti SAD ili Južnu Koreju. Ali ako Vašington i Seul pokušaju sa nekom vojnom opcijom, e onda će Kim napasti”, rekao je Džu Li.

Ima i onih koji se ne slažu.

“Kim Džong Un radi jedino ono što lider jedne male zemlje od 25 miliona stanovnika može da uradi da bi osigurala svoj opstanak. Opstanak se može osigurati jedino uz nuklearno odvraćanje. Neće biti svijeta bez Sjeverne Koreje. Ako Sjeverna Koreja bude napadnuta nuklearnim oružjem od strane SAD, odgovor će biti takođe nuklarno oružje”, kaže Alehandro kao de Benos koji je nezvanični portparol vlade Sjeverne Koreje.

- U momentu kada lansirate 10 projektila koji imaju snagu kao 1.000 bombi koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki ko će preživjeti u takvom svijetu? Niko. Svijet koji poznajemo će prestatai da postoji”.

- Zar to nije ludilo?

- Ludilo je to što Amerika hoće da pokuša da pokori svijet i da uništi druge države. Ludilo je kada se ponašaš kao car a druge zemlje ti služe. Davati doprinos kraju svijeta kroz vojsku i novac e to je ludilo.

Džu Li kaže da ako međunarodna zajednica napadne Sjevernu Koreju narod će se okupiti oko svog lidera i boriće se do poslednjeg čovjeka.

"Nijedna intervencija nije rešenje. Dajte im informacije. Bombardujte ih ne projektilima već informacijama i znanjem. I onda im dajte mogućnost da izaberu svoju budućnost. Znanje je snažnije od oružja”, rekao je Džu Li.