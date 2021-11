Nik Mokuta je odrastao u Rumuniji, ali je sa 21 godinom odlučio da uzme život u svoje ruke.

On se sa 500 dolara preselio u Los Anđeles i postao beskućnik. Danas mu svi zavide, ali nije uvijek bilo tako.

Prvih nekoliko nedjelja po dolasku u obećanu zemlju proveo je na ulici, spavao na klupama u parku i jedva se snalazio za hranu.

"Prvi taksi kada sam stigao koštao me je oko 100 dolara, tako da mi je u startu ostalo 400. Bio je to kulturni šok i nikada neću zaboraviti taj početak. Našao sam se u situaciji da sam beskućnik, spavao na klupama i jeo najjeftiniju hranu. Kada bih otišao u MekDonalds da kupim burger za dolar, uvijek sam naglašavao da ne stave sir, da mi ga ne bi dodatno naplatili", prisjeća se Mokuta za "Bord pandu".

Narednih mjeseci je Nik i pronalazio neke poslove, koji su bili slabo plaćeni, a uspio je da uštedi taman toliko para da plati depozit za stan i stekne licencu za posrednika u prometu nekretnina. Iako se lagano izvukao iz siromaštva, 2013. godine se odlučuje se na rizičan eksperiment. Preprodaja uvezenih artikala sa jednog od najvećih sajtova na svijetu probudila je ljubav prema elektronskoj trgovini i učinila Nika bogatim za samo nekoliko mjeseci poslovanja.

Posao agenta za nekretnine postao je suvišan u trenutku kada je njegov sajt zarađivao tri do četiri hiljade dolara mjesečno, pa je odlučio da ga napusti.

"Odrastao sam u porodici u kojoj je tata bio računovođa, mama učiteljica, tako da mi je škola bila na prvom mjestu tokom odrastanja. Ipak, nakon što sam stekao diplomu, emigrirao sam u Ameriku goreći od želje da radim. Uvijek sam smatrao da je onlajn budućnost, a ja sam želio da budem dio nje", rekao je Mokuta za medije.

Devet godina nakon toga, on posjeduje više onlajn prodavnica uključujući one na "Amazon" i "Volmart" platformi. Do sada je zaradio 40 miliona dolara i ostvario stotine partnerstava sa klijentima. Nik je zarađeni novac uložio u 100 stanova širom SAD-a i Rumunije i četiri luksuzna automobila.

On ističe da će večno biti zahvalan svojoj baki, koja mu je poklonila tih 500 dolara, sa kojima je došao u Ameriku.On sada brine o svim ostalim članovima porodice, a roditeljima i bratu je kupio stanove.

"Mislim da sam uspješan zbog toga što se nikada nisam plašio da izgubim, samo da ne dobijem priliku da pokušam. Veoma sam uporan i nikada ne odustajem. Ako sedam pokušaja propadne, osmi uspijeva sigurno. Dopada mi se što mogu da radim od kuće, sve što mi treba je laptop i internet i eto me na poslu", zaključio je ovaj milioner.