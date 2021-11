Nikola Keljanović Kelja, svima poznatiji kao "Ćaletov sin" prije nekoliko dana je ponovo dospio u žižu javnosti kada je priznao da je on pozvao na masovno skidanje albanskih zastava sa bandera na više lokacija u Beogradu.

Izvor: Instagram/printscreen/nikola_keljanovic_kelja

Međutim, on je i od ranije poznat javnosti jer na društvenim mrežama promoviše bahatost, rasipništvo i poroke. Kako je priznao, on voli takav način života.

"Upadam ljudima u oči zbog svog načina života, koji je kontroverzan. Stalno izlazim, trošim novac, živim luksuznim životom", rekao je Nikola i dodao:

"Ljudi me često postavljaju 'Da li mi je sve otac obezbijedio?' "Moram da ih razočaram da nije. Svima je nerealno da ja kao momak sa 22 godine pravim novac. Misle svi da trošim očev novac jer sam izjavio 'ubiće me ćale', kada sam slupao zlatnog 'Poršea'. Otac ima građevinsku firmu u inostranstvu, dok se majka bavi ozbiljnim poslom. Ne stide me se kao što se pričalo, previše se digla bura oko svega toga. Pomirili su se sa tim šta radim i na koji sam način predstavljen u medijima. Sada im o više ništa ne smeta, a i šta imaju da kažu", ističe on.

On kaže da nije tajna posao kojim se bavi. Navodi da ima najjaču kladioničarsku organizaciju na Balkanu. "Time sam počeo da se bavim prije četiri godine, volio sam klađenje i sport, tako je sve krenulo. Malo po malo i napravio sam biznis", kaže bahati mladić.

BIO SA POLA ESTRADE

Kako je jednom prilikom izjavio da je bio sa više od pola estrade, mediji su ga pitali da otkrije bar jedno ime poznatih djevojaka.

"Bio sam sa pola estrada. Ne znam šta ih privlači kod mene. Da li je to novac ili jure za mnom zbog para, svakako je sigurno da nešto imam što ih privlači. Sve su to bile šeme, ni sa jednom takvom nisam bio ozbiljno. Ako bismo pričali o imenima, reći ću da sam bio sa svim starletama koje postoje u Srbiji. Sa većinom njih koje su bile i u 'Zadruzi'", istakao je Keljanović, dok je na pitanje da li je na tom spisku i Ana Korać, samo je zagonetno odgovorio: "E to ne znam, ne mogu da pričam o imenima".