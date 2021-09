One zarađuju prosječnu crnogorsku platu, a sve rade preko interneta, od kuće. Za MONDO su ispričale svoju priču.

Prodaja garderobe preko interneta je posao koji privlači sve više ljudi u našoj zemlji.

Mnogi su shvatili da preko instagram stranica i društvenih mreža mogu da prodaju novu i polovnu odjeću koju ne nose i koja inače "samo skuplja prašinu", a da pritom dobro zarade.

Djevojke iz Srbije Marina Stefanović i Ivana Gačić za MONDO su otkrile koliko mjesečno zarađuju od prodaje garderobe preko instagram stranica, kao i da li to može da zamijeni stalan posao.

Govorile su za naš portal i o tome koje greške prave kupci i prodavci i da li je ova zarada zaista "lagana" i "bez znoja", kao što zvuči.

SAJTOVI SVE VIŠE "PROFI"

Kada su se pojavili prvi sajtovi na kojima se prodaje polovna garderoba, priliku su ugrabili mnogi koji su htjeli da se riješe starih stvari i pritom nešto zarade. Od tada do danas, promijenilo se mnogo toga, kaže Marina Stefanović iz Kruševca.

"Postoje sajtovi na kojima se prodaje gotovo sve čega neko hoće da se riješi, ali po vrlo niskim cijenama. Osim toga, sada postoje specijalizovane stranice na kojima se prodaje garderoba koja zaista mora da bude u dobrom stanju i koja može da se proda po realativno dobroj cijeni. Važno je da se registrujete, a mnogi sajtovi su potpuno besplatni, dok ima i onih na kojima uplatite određeni iznos", kaže za MONDO Marina Stefanović.

NISAM PRODALA NIŠTA, DOK NISAM SHVATILA FORE

Garderoba koja se prodaje može da bude nova sa etiketom, nikada nošena bez etikete, nekoliko puta nošena... Sami birate jednu od 10 kategorija u koju svrstavate artikal koji prodajete i to sortiranje često određuje cijenu.

"U početku sam prodavala samo odjeću koju više nisam htjela da nosim. Nisam znala kako treba da je slikam, koji sajtovi su najbolji, koliko novca da tražim, pa mi se dešavalo da se nijedna stvar ne proda. Ipak, nakon što sam imala nekoliko prodaja, i djevojke iz okoline Kruševca su okačile komentare, bilo je sve više narudžbina. Važno je da budete realni i da ne prodajete bilo šta, ako zaista hoćete ovo da radite na duže i zaradite više",objašnjava za MONDO Marina.

POČELA SAM DA ZARAĐUJEM I BILO MI JE ZABAVNO

Posle nekoliko nedjelja shvatila je koliko su važne fotografije garderobe, pa je počela time ozbiljnije da se bavi. Pošto na mnogim sajtovima ne postoje dodatne informacije o odjeći, fotografija je kupcu često presudna, kaže ona.

"Kada prodajete garderobu više puta, ljudi će početi da vas pamte i prepoznaju. Ako ste dobri, ulazoće na vaš profil. Ja sam prodala sve svoje stvari koje mi nisu bile potrebne, zatim prikupila sve što su drugarica, dečko, mama, tetka, brat imali u ormaru, da je novo i da nisu nosili, iz bilo kog razloga. Od toga sam krenula malo značajnije da zarađujem i bilo mi je jako zabavno", kaže ova Kruševljanka.

NAJBOLJE PROLAZE MARKIRANA ODJEĆA I DJEČJA GARDEROBA

Važno je pronaći ravnožteu u cijenama, a to ćete najbolje uraditi kada vidite koje su cijene po sajtovima i kada se prilagodite tome.

"Mnogi misle da tu nema para, jer ko će da kupuje polovno, kada je odjeća danas generalno jeftina. Ipak, ako imate dobre i markirane stvari po jeftinoj cijeni ili recimo odjeću za decu, koja se brzo prerasta i niko neće da baca veliki novac na to, dobro ćete proći. Ja sam se sada specijalizovala samo za markirane stvari i dječju garderobu, za koju sam vidjela da prolazi. Ne morate da imate puno toga, ali važno je da bude kvalitetno", kaže za MONDO Marina Stefanović.

ZARADA I DO 600 EURA

Ivana Gačić, koja je završila pedagogiju, ali trenutno ne radi u struci, počela je da zarađuje na sličan način, kada je slučajno naletjela na neki od sajtova za prodaju.

"To mi je i početku bila zarada koja mi popravlja mjesečni budžet, ali nisam mogla da živim samo od toga. Kada samo prodajem šta mislim da će da prođe, mogu da zaradim 100 eura bez ikakvog truda. Ali, vremenom je sve preraslo u pravi posao i sada imam prosječnu mjesečnu platu. Kada uložim novac da kupim garderobu za prodaju, zarada mi je oko 600 eura. Naravno, iznos varira, i to je mana ovog posla", kaže Ivana Gačić.

OBILAZI OUTLETOVE, KUPUJE, PA PRODAJE

Da bi postigla ovu zaradu samo od prodaje polovne garderobe, počela je da odlazi u second hand radnje, outlete, pijace i tamo pronalazi markirane stvari koje kasnije prodaje.

"Sve to zahtijeva malo vremena i troškova, pošto su dobri i veliki autleti uglavnom izvan grada. Naučila sam da na prvi pogled procijenim odjeću, da li je kvalitetna, da li ima neki feler, kolika može da joj bude cijena na instagramu. Treba dobro cijeniti za koliko para kupujete, a za koliko možete da prodate. Najslađe mi je kada pronađem nešto markirano na popustu", kaže ova Beograđanka.

AKO NOVA KOŠTA 200 EURA, STAVIM JE ZA 70

Nepisano pravilo je da BI nova stvar, koja u radnji vrijedi 200 eura, trebalo da se proda kao polovna za 70 eura na Instagramu. I to je realna cijena, kaže sagovornica MONDA.

"Meni je bolje da radim to nego posao i smjenu od osam sati dnevno, pa mi stalan posao ne treba. Naravno, ništa nije idealno. Svu tu garderobu treba prikupiti, spakovati, oprati, uraditi sve da bi lijepo izgledala i to treba sabrati kada se radi o utrošenom vremenu. To mora da bude zaista kvalitetna odjeća, niko ne želi da kupuje stare, iznošene stvari. Na sve to, dešava se da mi vrate neke pošiljke bez objašnjenja i da moram da platim troškove, ali vrlo rijetko", još jedan je savjet za one koji žele da se upuste u ovaj biznis.