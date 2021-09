Izvršni direktor kompanije Moderna Inc, Stefan Bansel smatra da će pandemija koronavirusa završiti za godinu dana s obzirom na to da povećana proizvodnja vakcina osigurava globalne zalihe, a to je izjavio za švajcarske novine Noje Cirher Cajtung.

“Ako pogledate širenje proizvodnih kapaciteta u industriji tokom posljednjih šest mjeseci, do sredine sljedeće godine trebalo bi da bude dostupno dovoljno doza da se svako na ovom svijetu može vakcinisati. Busteri bi takođe trebalo da budu mogući do potrebnih mjera”, rekao je novinama u intervjuu.

Vakcinacija će uskoro biti moguća čak i za novorođenčad, saopštio je on.

“Od danas za godinu dana”

“Oni koji se ne vakcinišu, imuniziraće se prirodno jer je delta varijanta vrlo zarazna. U ovom slučaju ćemo završiti sa situacijom koja je slična situaciji gripa. Ili se možete vakcinisati i imati dobru zimu ili se ne vakcinisati i rizikovati da se razbolite i možda završite i u bolnici”, objasnio je Bansel.

Na pitanje znači li to povratak u normalu u drugoj polovini godine rekao je: “Od danas za godinu dana, pretpostavljam.”

Bansel je izjavio da očekuje da vlade odobre buster vakcine za ljude koji su već vakcinisani jer rizični pacijenti koji su vakcinisani prošle zime “neosporno” im je potrebno osvježenje.

Njihova buster vakcina ima pola od originalne doze vakcine, što znači da će ih više biti dostupno.

“Volumen vakcine je najveći faktor ograničenja. S pola doze imali bismo tri milijarde doza dostupnih širom svijeta za nadolazeću godinu umjesto samo dvije milijarde”, saopštio je on.

“Testiramo vakcine optimizovane za delta varijantu”

Kako je objasnio sastav buster doze ostaje isti kao kod originalne vakcine za ovu godinu jer Moderna nije imala dovoljno vremena da ga promijeni.

“Trenutno testiramo vakcine optimizovane za delta varijantu u kliničkim testiranjima. Ono će činiti bazu buster vackine za 2022. godinu. Takođe isprobavamo delta plus beta, sljedeću mutaciju za koju naučnici vjeruju da je moguća.”

Moderna može da koristi postojeće proizvodne linije za nove varijante kao i za originalnu vakcinu protiv kovida 19. Cijena vakcine ostaće ista, izjavio je izvršni direktor Moderne.