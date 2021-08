"Krofne, krofne!" - rečenica koju sigurno tokom odmora čujete više puta na plaži, a iako možda ne izgleda kao unosan posao, za organizatore predstavlja značajan izvor prihoda, pa na grčkim plažama neretko dolazi do obračuna mafijaških "krofna klanova".

Izvor: Profimedia

Pucnjava, tuče i pretnje uličnim prodavcima krofni postaje sve češća pojava na Halkidikiju, piše grčki portal protothema.gr i podseća da se poslednji incident u nizu dogodio pre nekoliko dana, kada je 44-godišnji Gruzin postao žrtva mašijaškog napada na plaži Neo Marmaras na Halkidikiju.

Očevici su ispričali da je događaj podsećao na gangsterski film. Gruzin koji poslednjih 25 godina živi u Grčkoj ispričao je kako ga je napala albanska mafija.

Presreli ga i pretukli

Na napuštenom putu u Nikitiju, četiri stranca su zaustavila njegov automobil, tako što su mu sa crnim Tuaregom pokrivenih tablica, preprečili put.

Iz automobila su izašla četvorica ljudi koji su krvnički počeli da tuku prodavca krofni. Zatim su kamenovali njegov automobil, da bi nakon što su mu razlupali automobil nastavili da ga biju. Vrhunac iživljavanja je bio kada su izvadili pištolj i pucali na nesrećnog čoveka. Metak ga nije pogodio, ali su napadači od njega zahtevali da nađe čauru kako ne bi postojao dokaz ovog jezivog napada, piše grčki portal.

Pucali na mene

Počinioci su tražili čauru unutar vozila, ali kako su zbog buke ljudi počeli da izlaze iz kuća, napadači su pobegli.

Izvor: youtube/printscreen/Milos Petrovic - Putuj.rs

- Opkolili su moj automobil, pokušali su da otvore vrata, ali kako nisu uspeli gađali su kamenjem dok nisu polupali prozore. Jedan me udarao šakama u lice, dok me drugi udarao nogom u rebra. Pokrio sam glavu rukama jer su udarci pljuštali na sve strane. Odjednom sam čuo pucanj i ljudi koji su me tukli govorili nekome da pronađe čauru. Na sreću posle pucnja, mnogo ljudi je izašlo na balkon i napadači su uskočili u automobil i pobegli u pravcu plaže Nikiti - svedoči pretučeni Gruzin.

- Siguran sam da je većina ljudi koji su me tukli bili albanskog porekla i povezani su sa prodajom krofni na plažama Halkidikija - dodao je on.

Hapšenje posle napada

U okviru potrage za vozilom i počiniocima, identifikovan je optuženi K., za koga se kaže da je bio organizator napada. Touareg kojim je upravljao imao je tragove sudara na prednjem desnom krilu, što potvrđuje opise žrtve, u vezi sa umešanošću ovog vozila u napad na njega. Unutar automobila pronađen je nož sa oštricom od 6,5 cm.

Usmeno ispitani, K. je priznao svoje učešće u napadu na 44-godišnjaka. Priznao je, da ga je dva puta udario u lice, ali je negirao pucnjavu i umešanost drugih ljudi.

Izvor: printscreen Youtube

Navodni vođa lanca i izvršilac napada poznat je policiji jer su u prošlosti protiv njega podnesene prijave za niz teških zločina, poput pljačke, iznude, otmice, krađe, krađe životinja, nezakonitog nošenja oružja i telesnih povreda i pretnji.

Inače, rat "krofna klanova" na plažama ima svoju istoriju i ovakvi događaji nisu novost, a kada uzmete u obzir računicu, biće i jasno zašto.

Krofne se od proizvođača otkupljuju za 50 centi, 50 centi dobija i prodavac, a 1 ili 2 evra od prodaje ide mafiji.

Po pisanju grčke štampe, dnevno se u proseku na jednoj plaži proda oko 600 krofni, pa je dnevna zarada organizatorima prodaje između 600 i 1200 evra, u zavisnosti koja je cena krofni 2 ili 3 evra.

Ako izračunamo mesečnu zaradu ona može dostići iznos od 36.000 evra. Za jednu sezonu organizator prodaje može da zaradi i do 150.000 evra.