Estonija premješta vojnu brigadu bliže ruskoj granici, pripremajući se za mogući napad.

Izvor: MARKKU ULANDER / AFP / Profimedia

Estonija premješta ključnu brigadu iz grada Tapa u Johvi, koji se nalazi 50 kilometara od ruske granice, dok se priprema za moguću rusku eskalaciju.

Prema estonskim zvaničnicima, zemlja kontinuirano premješta vojnike bliže granici sa Rusijom i nabavlja oružje kojim može da izvede udare duboko na ruskoj teritoriji, dok se priprema za moguću agresiju Moskve izvan Ukrajine.

Fajnenšel Tajms piše da estonski vojni i obavještajni lideri ne vjeruju da Rusija želi direktan rat velikih razmjera sa NATO-om, barem u naredne dvije godine. Istovremeno su uvjereni da se Moskva priprema za mogući budući sukob sa Estonijom.

Ministarstvo odbrane: Agresiju moramo učiniti nezamislivom

To je podstaklo Estoniju, koja nema sopstveno ratno vazduhoplovstvo, da pređe na strategiju "aktivne odbrane".

"Moramo krenuti od granice i pobijediti u prvim bitkama", rekao je pukovnik Tarmo Kundla, komandant Prve estonske brigade, glavne borbene jedinice te zemlje. Njegova jedinica se trajno premiješta iz Tapa u Johvi, gdje se trenutno grade veliki novi objekti za smještaj vojnika.

Estonsko ministarstvo odbrane istaklo je da agresiju na tu zemlju mora učiniti "nezamislivom".

"Naš cilj je jasan: držati neprijatelja i ratna razaranja podalje od estonske teritorije", poručilo je ministarstvo odbrane.

Estonska vlada uvela je u maju u svoj koncept nacionalne bezbijednosti pojam "aktivne odbrane". Od tada su oružane snage te zemlje započele tihu, ali radikalnu reorganizaciju. Elitne jedinice se kontinuirano premiještaju iz Tapa, glavne estonske vojne baze, na položaje bliže ruskoj granici. Osim toga, u pograničnom gradu Narvi gradi se nova baza za hiljadu vojnika, prenosi Ukrajinska pravda.

Tokom protekle godine zemlja je potpisala ugovore o nabavci devet američkih višecevnih raketnih sistema HIMARS, balističkih raketa M57 dometa do 300 kilometara i devet južnokorejskih višecijevnih raketnih sistema Chunmoo sličnog dometa. Udaljenost od estonskih baza uz granicu do ruskog Sankt Peterburga iznosi 260 kilometara.

Planiraju da brane svaki pedalj teritorije

U deceniji nakon ruske invazije na Ukrajinu 2014. godine, estonski vojni stratezi razvili su odbrambenu doktrinu oblikovanu istorijom i geografskim položajem zemlje. Prema tom pristupu, u slučaju agresije vojni obveznici bi se brzo mobilisali i vodili taktičku, svojevrsnu gerilsku odbranu kako bi usporili ruske jedinice i nanosili im gubitke dok ne stignu pojačanja NATO-a.

Međutim, nakon posmatranja ruskog djelovanja u Ukrajini, estonski vojni lideri zaključili su da takav plan ne bi funkcionisao. Sada smatraju da se Kremlj ne obazire na gubitke i da nastoji da zadrži osvojenu teritoriju čak i kada je na njoj sve uništeno.

Estonija sada planira da brani svaki pedalj teritorije i da od prvog dana eventualne invazije izvodi snažne udare na Rusiju stotinama kilometara iza linije fronta.

"Vojno je to veoma zahtjevno. Ne možemo oblikovati neprijatelja povlačenjem ili taktičkim namamljivanjem u određene situacije. Naše odbrambene linije moramo izgraditi već danas", rekao je Kundla.

Zabrinutost zbog mogućih ograničenih akcija

Estonska vojna obavještajna služba posebno je zabrinuta zbog mogućih ograničenih akcija usmjerenih na neki cilj uz granicu, konkretno na mali grad Narvu, u kojem većinu stanovništva čine izvorni govornici ruskog jezika. Takav potez mogao bi da posluži kao provokativni test odlučnosti NATO-a sa ciljem izazivanja podjela unutar saveza.

Kako je objavljeno, estonski izdaci za odbranu od 2027. godine premašiće pet odsto BDP-a, a ukupni izdaci za nacionalnu odbranu dostići će 2,2 milijarde eura. Susedna Litvanija, zajedno sa Poljskom, razvija međunarodni plan civilne evakuacije koji bi se koristio u slučaju potrebe za evakuacijom djelova stanovništva Litvanije, Letonije i Estonije preko granice.

(Index/MONDO)