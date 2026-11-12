Ambasador Rusije u SAD Aleksandar Darčijev iznenada je preminuo u Moskvi u 66. godini nakon duge bolesti, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: Russian Foreign Ministry / Zuma Press / Profimedia

Ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama, Aleksandar Darčijev, preminuo je u Moskvi u 66. godini, saopštilo je u srijedu rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Darčijev je „iznenada preminuo“, navodi se u saopštenju ministarstva, u kojem je opisan kao „izuzetan profesionalac“. Borio se sa hroničnom bolešću, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Aleksandar Darčijev je služio u jednoj od najzahtjevnijih oblasti ruske spoljne politike“, dodaje se u saopštenju. „Porodici i najbližima Aleksandra Darčijeva izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće.“

Ruski ambasador napustio je ambasadu u Vašingtonu prije povratka u Moskvu, gdje se liječio od dugotrajne bolesti, izjavio je za CNN izvor upoznat sa situacijom.

Darčijev, iskusni diplomata poznat po oštrim osudama Zapada, obavljao je funkciju ambasadora u Vašingtonu od marta 2025. godine. Njegov mandat obilježilo je otopljavanje odnosa između SAD i Rusije, s obzirom na to da je predsjednik Donald Tramp otvorio bilateralne pregovore sa Moskvom i smanjio pomoć Ukrajini.

Portparol američkog Stejt departmenta rekao je za CNN da su obaviješteni o Darčijevljevoj smrti i izrazio saučešće njegovoj porodici i najbližima.

Prema navodima ruske ambasade u SAD, Darčijev je prethodno bio na čelu Sjevernoatlantskog odjeljenja ruskog Ministarstva spoljnih poslova, a od 2014. do 2021. godine obavljao je dužnost ambasadora Rusije u Kanadi.

Prije skoro deceniju, još jedan ruski diplomata preminuo je iznenada, u 64. godini. Vitalij Čurkin, ambasador pri UN-u, preminuo je od posljedica srčanog zastoja 2017. godine, samo dan prije svog 65. rođendana.

Prema podacima Svjetske banke, prosječni životni vijek muškaraca u Rusiji iznosi 68 godina.