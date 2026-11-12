Širom Španije održan je prvi generalni štrajk u poslednjih 14 godina zbog visokih kirija i cijena nekretnina.
Milioni radnika u Španiji obustavili su u srijedu rad, što je izazvalo poremećaje u poslovanju kompanija i javnom prevozu širom četvrte najveće ekonomije eurozone. Istovremeno, hiljade građana izašle su na ulice najvećih gradova protestujući zbog naglog rasta cijena zakupa stanova i nekretnina, prenosi AP.
Aktivisti koji se zalažu za pravo na stanovanje očekuju da će masovni protesti izvršiti pritisak na vlasti da uvedu strože mjere zaštite stanara i ograniče špekulacije na tržištu nekretnina. U međuvremenu, španska ljevičarska vlada pokušava da mobiliše birače pred parlamentarne izbore zakazane za kraj novembra, u trenutku kada joj rezultati anketa ne idu u prilog.
Generalni štrajk, organizovan pod sloganom „Plate. Stanovanje. Cijene.“, prvi je takav protest u Španiji u posljednjih 14 godina, a u njegovom središtu nalazi se nezadovoljstvo građana zbog stambene krize.
Protesti su kulminirali okupljanjima radnika i građana u centru Barselone i Madrida, ali su demonstracije organizovane i u drugim španskim gradovima.
Organizatori su saopštili da je na ulicama Barselone bilo oko 400.000 ljudi, dok su gradske vlasti procijenile da se okupilo približno 55.000 demonstranata. Učesnici protesta nosili su veliki transparent sa porukom: „Živjeti, a ne samo preživljavati“.
Prema procjenama španskih zvaničnika, protestu u Madridu prisustvovalo je oko 120.000 ljudi, uprkos obilnoj kiši.
Right now: Several burning barricades in Barcelona following the demonstration over the general strike in Spain. https://t.co/sQV1NVToHk— Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello)November 11, 2026
Sukobi sa policijom i požari u Barseloni
Nakon što je protest u Barseloni protekao mirno, dio demonstranata, uglavnom mlađih osoba, počeo je da razbija izloge poznatih prodavnica u ulici Paseo de Gracija, jednoj od najpoznatijih trgovačkih avenija u gradu.
Ispred pojedinih objekata paljene su manje vatre, dok je oštećen i ulaz u prodavnicu kompanije Apple. Demonstranti su zapalili kontejnere i bacali pirotehnička sredstva prema policajcima, koji su na teren izašli u opremi za razbijanje demonstracija i uz podršku oklopnih vozila.
Tokom dana metro i gradski autobusi u Barseloni saobraćali su samo u periodima najvećih gužvi. Na ulicama je bilo znatno manje vozila nego uobičajeno, iako su brojni manji ugostiteljski objekti, uključujući kafiće, nastavili da rade.
Karlos Ferer (45), zaposleni u korisničkoj podršci, koji je pokušavao da se vozom vrati iz Barselone u Alikante, smatra da su ponekad potrebni i radikalniji potezi kako bi se vlasti podstakle na promjenu politike.
„Vlasti moraju da osjete pritisak građana kako bi nešto preduzele“, rekao je Ferer.
BARCELONA’S MAIN ROADS LEFT IN CHAOS AS NATIONWIDE STRIKE PARALYZES SPAIN!Major roads across Barcelona have been disrupted as protesters block traffic and stage demonstrations during Spain’s nationwide general strike. Footage shows the aftermath of the industrial action, with barricades, road closures and severe traffic disruption.The November 11 strike, backed by major trade unions, is demanding affordable housing, higher wages and action against the rising cost of living. https://t.co/k2Q1MISqiJ— Nova Intel (@intel_nova)November 11, 2026
Hiljade ljudi na ulicama Madrida uprkos kiši
Kako je padala noć, madridski bulevar Paseo del Prado bio je prekriven kišobranima demonstranata koji su, uprkos upornoj kiši, nastavili da pristižu na protest.
Među okupljenima bila je i 74-godišnja Almudena Lopes, koja je na demonstracije došla sa suprugom, zabrinuta zbog stambenih problema sa kojima se suočava mlađa generacija.
„Moj sin ima 43 godine i još nema sopstveni stan jer ne može da ga priušti“, kazala je Lopes.
Kako je objasnila, njen sin radi u IT sektoru, ali zbog visokih cijena stanovanja mora da iznajmljuje malu sobu u stanu koji dijeli sa drugim stanarima.
„Kada sam bila mlada, ako ste imali fakultetsku diplomu, mogli ste da pronađete posao i, uz nešto štednje i odricanja, uspete da rešite stambeno pitanje. Danas je situacija potpuno drugačija“, ispričala je ona.
Iako su generalni štrajk pokrenula dva najveća sindikata u Španiji, u njegovoj organizaciji i mobilizaciji građana važnu ulogu imali su i pokreti za pravo na stanovanje. Njihovi aktivisti, među kojima je najviše mladih, ukazuju na sve teže uslove za pronalaženje pristupačnog smještaja i rastuće troškove života.
„Ovaj štrajk je protiv onih koji zarađuju od rente, protiv špekulanata nekretninama, protiv velikih kompanija koje se bogate prodajom nekretnina i, naravno, protiv svih nivoa vlasti“, izjavila je aktivistkinja Valerija Raku tokom protesta u Madridu.
„Želimo da pokažemo da imamo snagu da sami određujemo svoje zahteve i da ćemo nastaviti da se borimo, bez obzira na to ko je na vlasti“, dodala je ona.
Sindikati tvrde da je štrajk uspio, poslodavci ga nazivaju neuspjehom
Sindikati su ocijenili da je generalni štrajk ispunio, pa čak i nadmašio očekivanja, dok su predstavnici poslodavaca iznijeli znatno drugačiju procjenu njegovog obima.
„Štrajk je premašio očekivanja sindikata“, izjavio je Unai Sordo, generalni sekretar sindikata CCOO, jednog od dva organizatora protesta u Španiji, koja ima oko 22 miliona registrovanih radnika.
Sindikati CCOO i UGT naveli su da je odziv bio naročito visok u ključnim privrednim granama.
Prema njihovim procjenama, u štrajku je učestvovalo 90 odsto zaposlenih u automobilskoj industriji i lukama, 85 odsto radnika u mesnoj industriji, 82 odsto zaposlenih u sektoru odvoza otpada, dok je u energetskom sektoru odziv iznosio 75 odsto.
Zbog obustave rada brojne škole i univerziteti nijesu radili.
Nasuprot sindikalnim procjenama, najveće udruženje poslodavaca u Španiji, CEOE, ocijenilo je da štrajk nije imao značajniji efekat, navodeći da je u njemu učestvovalo svega pet odsto zaposlenih.
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Today, THOUSANDS took to the streets of Barcelona, Spain, protesting the high cost of living and housing affordability. https://t.co/jrQjkpCvHP— Steve Hanke (@steve_hanke)November 11, 2026
Predstavnici sindikata i poslodavaca saglasili su se da je štrajk imao najveći odziv u teškoj industriji i sektoru transporta, dok je u trgovini i ugostiteljstvu učešće zaposlenih bilo znatno manje.
Prema podacima španskog aerodromskog operatera AENA, tokom srijede otkazano je oko pet odsto planiranih letova.
U prvim satima generalnog štrajka zabilježeno je nekoliko manjih incidenata, među kojima i sukobi demonstranata sa policijom u blizini glavne veletržnice na periferiji Madrida.
Na pojedinim lokacijama policija je protiv okupljenih upotrijebila biber-sprej.
Španska policija saopštila je da je zbog incidenata povezanih sa štrajkom na teritoriji cijele zemlje privedeno 49 osoba
Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. https://t.co/m5eAspu8H4— Open Source Intel (@Osint613)November 11, 2026
Kirije gotovo udvostručene za deset godina
Prosječne cijene zakupa stanova u Španiji gotovo su se udvostručile u posljednjih deset godina, što predstavlja sve veće opterećenje za kućne budžete i izaziva nezadovoljstvo među građanima.
Nezadovoljstvo javnosti dodatno je pojačano nakon što je prošlog mjeseca iz svog stana u Madridu iseljena 87-godišnja žena.
Vijest o njenoj kasnijoj smrti izazvala je brojne reakcije, a starica, poznata kao Marikarmen, postala je simbol teškog položaja građana koji zbog visokih cijena nekretnina i zakupa ne mogu da obezbijede vlastiti domIzvor: RTVE Noticias/Youtube/printscreen
Nakon njenog iseljenja, aktivisti koji se zalažu za pravo na stanovanje pokrenuli su inicijativu za organizovanje generalnog štrajka, kojoj su se ubrzo pridružili i najveći sindikati u zemlji.
Među ključnim zahtjevima demonstranata nalazi se automatsko produžavanje ugovora o zakupu, kako bi se stanarima pružila veća sigurnost, kao i usvajanje dodatnih mjera za ublažavanje stambene krize.
Sindikalne organizacije, osim toga, insistiraju na intenzivnijoj izgradnji javnih stanova i postizanju novog dogovora o minimalnoj zaradi.
Protesti uoči parlamentarnih izbora
Nakon protesta izazvanih slučajem Marikarmen, španski premijer Pedro Sančez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore, u nadi da će njegova ljevičarska koalicija dobiti priliku da osvoji još jedan četvorogodišnji mandat.
Glasanje je zakazano za 29. novembar.
Predizbornu kampanju dodatno je opteretila teška željeznička nesreća koja se dogodila krajem oktobra. U toj tragediji, drugoj velikoj nesreći na španskim prugama tokom ove godine, život je izgubilo 69 osoba.
Politički analitičar Oriol Bartomeus, profesor političkih nauka na Autonomnom univerzitetu u Barseloni, ocjenjuje da bi generalni štrajk mogao ponovo staviti stambenu politiku u prvi plan i omogućiti socijalistima i ostalim ljevičarskim partijama da tu temu vrate u središte predizborne debate.
„Socijalistima je potrebno da štrajk uspije i da ne bude nasilja, kako bi se predizborna kampanja ponovo usmjerila na pitanje stanovanja“, rekao je Bartomeus za AP.
Premijer Sančez tokom srijede nije se značajnije oglašavao povodom štrajka. Ipak, ranije tokom sedmice objavio je video-snimak na društvenoj mreži Iks, u kojem je podsjetio na socijalna dostignuća ostvarena zahvaljujući borbi radničkog pokreta, među kojima su uvođenje četrdesetočasovne radne sedmice i uspostavljanje nacionalnog zdravstvenog osiguranja.
„Nije bilo lako, ali promijenili su Španiju“, poručio je Sančez, upozoravajući da bi desničarske političke snage, ukoliko preuzmu vlast, mogle smanjiti izdvajanja za javne usluge.
Sa druge strane, konzervativna Narodna partija i krajnje desničarski Voks optužili su sindikate da organizovanjem štrajka pokušavaju da pruže političku podršku Sančezu.
„Ovo je poklon sindikata njihovim političkim strankama uoči kampanje u kojoj je jasno da je ljevici potrebna sva moguća pomoć“, izjavio je portparol Narodne partije Migel Teljado.
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SEC dokumentacija ukazuje na brisanje podataka sa računara zaposlenih u Telekomu tokom istrage
Dokumentacija koju je Mađar telekom ranije dostavio američkoj Komisiji za hartije od vrijednosti (SEC) ukazuje na to da je tokom istrage spornih milionskih ugovora u vezi sa privatizacijom Telekoma Crna Gora došlo do namjernog uklanjanja elektronskih podataka sa računara koje su koristili zaposleni u toj kompaniji. Prema nalazima istražitelja, podaci su brisani posebnim softverom koji je onemogućavao njihovo naknadno vraćanje.
U dokumentima SEC-a, u koje su „Vijesti“ imale uvid, navodi se da su istražitelji koje je 2006. godine angažovao Nadzorni odbor Mađar telekoma pronašli tragove brisanja dokumentacije na deset računara koje je koristilo sedam zaposlenih.
Nekadašnji predsjednik Odbora direktora Telekoma Crna Gora Oleg Obradović, prema informacijama redakcije, tokom jučerašnjeg saslušanja pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem nije se izjasnio o tome da li je neki od računara na kojima su uklanjani podaci bio među onima koje je koristio. To je uslijedilo uprkos tvrdnjama njegovog advokata Nikole Martinovića da je Obradović odgovorio na sva pitanja koja mu je prethodno dostavila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države. Prema istim informacijama, među tim pitanjima navodno se nalazilo i ono koje se odnosilo na brisanje elektronske dokumentacije.
Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović demantovala je juče za „Vijesti“ tvrdnju da je Obradović odgovorio na sva postavljena pitanja. Govoreći o podacima iz dokumentacije SEC-a i navodima o uklanjanju elektronskih dokumenata, kazala je da o tome neće govoriti u medijima.
„Što se tiče navoda o kojima govorite, a u vezi sa spisima SEC-a i brisanjem dokumentacije, to je tema za sudnicu, kao što sam već rekla, i o tome ne želim medijski da spekulišem“, kazala je Ćirović.
Ona je pojasnila da Obradović nije odgovarao na pitanja, već da je iznio odbranu na način koji je sam smatrao odgovarajućim.
„Iznio svoju odbranu onako kako je smatrao da treba i to je njegovo apsolutno pravo“, navela je Ćirović, dodajući da se Obradović uglavnom osvrtao na elektronsku prepisku koju su mediji objavljivali prethodnih dana.
Nakon što je Specijalno državno tužilaštvo tokom ljeta prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), pozivajući se na apsolutnu zastaru, Vlada Crne Gore je početkom oktobra 2025. godine zadužila Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa da u ime države preuzme krivično gonjenje u svojstvu supsidijarnog tužioca.
U dosadašnjem postupku, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegova sestra Ana Đukanović odbili su da odgovaraju na pitanja zaštitnice, dok su Oleg Obradović i biznismen Veselin Barović iznijeli svoje odbrane.
Dokumentacija SEC-a opisuje i način na koji je pokrenuta interna istraga u Mađar telekomu. Tokom revizije finansijskih izvještaja za 2005. godinu, revizorska kuća PwC izdvojila je pojedine ugovore čija svrha i poslovna opravdanost nijesu bile dovoljno jasne. O tome je obaviješten Odbor za reviziju, kojem je preporučeno angažovanje nezavisnih pravnih stručnjaka radi detaljnog ispitivanja spornih poslova.
U februaru 2006. godine Odbor je angažovao advokatsku kancelariju „White & Case“ kao nezavisnog pravnog savjetnika. U istrazi su učestvovale i kompanije koje su pružale usluge finansijskog savjetovanja i digitalne forenzike.
U spisima SEC-a navedeno je da su tokom provjera uočeni postupci pojedinih zaposlenih u Mađar telekomu, Crnogorskom Telekomu i T-Mobile Crna Gora koji su, prema nalazima istražitelja, ometali sprovođenje istrage uništavanjem ili izmjenama elektronskih dokumenata.
„Tokom istrage postalo je očigledno da su pojedini zaposleni u kompanijama Mađar telekom, Crnogorski Telekom i T-Mobile Crna Gora ometali istragu uništavanjem ili mijenjanjem elektronskih dokumenata. Konkretno, firma za digitalnu forenziku koja je učestvovala u istrazi utvrdila je da je na deset računara koje je koristilo sedam zaposlenih bilo tragova brisanja dokumenata sa hard-diskova, kao i korišćenja posebnog softvera za trajno brisanje podataka, kojim je onemogućeno njihovo naknadno vraćanje“, navedeno je u dokumentaciji.
Istražitelji su, kako se dalje ističe, pronašli dokaze da se među uklonjenim fajlovima nalazila i značajna količina materijala povezanog sa ugovorima koji su bili predmet provjera.
„Istražitelji utvrdili da su među izbrisanim elektronskim dokumentima bili i brojni dokumenti povezani sa ugovorima koji su predmet istrage“.
Posebno je naglašeno da je do brisanja došlo nakon što je rukovodstvo Mađar telekoma izdalo interna uputstva kojima je zaposlenima naloženo da sačuvaju svu dokumentaciju koja se odnosi na sporne ugovore.
Zbog uništavanja podataka, istražni tim nije mogao da pristupi pojedinim važnim materijalima, uključujući radne verzije ugovora, elektronsku prepisku i druge dokumente koji su mogli biti od značaja za utvrđivanje činjenica.
Posljedice interne istrage bile su i kadrovske promjene u kompaniji. Više zaposlenih je suspendovano, nakon čega su podnijeli ostavke. Među njima su bili visoki predstavnici Grupe za strategiju, kao i jedan od rukovodilaca Crnogorskog Telekoma. Pored toga, izvršena je i potpuna promjena Odbora direktora te kompanije.
„Takođe, zamijenjen je i cjelokupan Odbor direktora Crnogorskog Telekoma“, navedeno je u dokumentima SEC-a.
Američka Komisija za hartije od vrijednosti pokrenula je u decembru 2011. godine postupak protiv Mađar telekoma i trojice njegovih nekadašnjih visokih rukovodilaca. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u martu 2014. godine zvanično je potvrdila da je SEC prikupio dokaze o podmićivanju u Crnoj Gori u vezi sa privatizacijom Telekoma Crna Gora. Mađar telekom je kasnije postigao sporazume sa američkim institucijama i prihvatio plaćanje višemilionskih novčanih iznosa.
Telekom Crna Gora, koji je u vrijeme privatizacije bio u državnom vlasništvu, prodat je 2005. godine Mađar telekomu za 114 miliona eura. Od ukupnog iznosa, tri miliona eura bila su namijenjena za subvencionisanje otkupa akcija manjinskih akcionara. U tom periodu Oleg Obradović obavljao je funkciju predsjednika Odbora direktora Telekoma Crna Gora.
Nakon saslušanja Obradovića, Ćirović je ponovila da država, ukoliko je oštećena krivičnim djelom, ima ista procesna prava kao i svaki drugi oštećeni, uključujući mogućnost da nastavi krivično gonjenje kada od njega odustane državni tužilac.
Ona je reagovala na tvrdnje advokatice Svetlane Vujanović, punomoćnice Mila i Ane Đukanović, koja je ocijenila da je Vlada Crne Gore preuzimanjem gonjenja praktično preuzela nadležnosti državnog tužilaštva i da takav potez predstavlja nedopustivo političko miješanje u pravosuđe.
„Sva prava koja ima oštećeni u krivičnom postupku ima i država kad je oštećena krivičnim djelom, pa i da preuzme krivično gonjenje kad odustane državni tužilac. A to radi preko svog jedinog zakonskog zastupnika, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore“, kazala je Ćirović.
Istakla je da se dokazni postupak nastavlja i da će biti provjereni svi raspoloživi materijali, uključujući i elektronsku poruku koja je bila predstavljena tokom saslušanja.
„Niti je taj mejl ključni dokaz niti možemo da tvrdimo da je falsifikovan i da nije falsifikovan, znači to će biti predmet forenzičkog vještačenja“, rekla je Ćirović.
Prema njenim riječima, prije eventualnog podizanja optužnice potrebno je sprovesti još niz dokaznih radnji.
„Ima dosta dokaznih radnji koje moraju da se provedu da bi se moglo krenuti sa pisanjem optužnice“, navela je ona, dodajući da bi dalji tok postupka mogao biti drugačiji ukoliko bi Specijalno državno tužilaštvo ponovo preuzelo predmet.
Na pitanje da li smatra da SDT nije sprovelo djelotvornu istragu, Ćirović je odgovor prepustila javnosti, ističući da zbog postupka ne trpi nikakve pritiske.
Sa druge strane, Obradovićev advokat Nikola Martinović insistirao je na tome da je njegov klijent odgovorio na sva pitanja koja mu je zaštitnica dostavila. Prema njegovim riječima, najveći dio saslušanja odnosio se na elektronsku poruku koju je Ćirović predočila sudu.
Martinović tvrdi da je riječ o falsifikatu, navodeći da dokument nije dostavljen u izvornom elektronskom formatu, već kao snimak ekrana preuzet sa jedne medijske platforme. Takođe je istakao da se ta poruka ne nalazi ni u dokumentaciji SDT-a iz ranije istrage, niti u materijalima koji su korišćeni u postupku pred američkim SEC-om.
„Toliko grešaka i amaterizma u falsifikovanju teško da možete vidjeti, i to vam očigledno govori da je to rađeno na brzinu i da je to rađeno kako bi se uzeo neki novac od Olega Obradovića“, kazao je Martinović.
On je odbacio autentičnost i drugih poruka koje su se posljednjih dana pojavile u medijima, ocjenjujući ih kao falsifikate i pokušaje podmetanja. Najavio je i da će Obradović pokrenuti odgovarajuće postupke protiv osoba koje ga dovode u vezu sa tim porukama.
Govoreći o porukama koje su se, kako tvrdi, pojavile 2023. godine tokom ranijeg sudskog postupka protiv Obradovića i Miodraga Ivanovića, Martinović je kazao da su one stizale na telefon njegovog klijenta i da su imale karakter pokušaja ucjene.
Prema njegovim riječima, slučaj tada nije prijavljen policiji jer je protiv Obradovića već bio u toku sudski postupak. Martinović je kao osobu koja je, prema njegovim tvrdnjama, slala takve poruke označio Zorana Božinovskog, kojeg je opisao kao navodnog novinara iz Sjeverne Makedonije i osobu koja je, kako je kazao, bila optužena kao pripadnik kriminalne grupe od 20 članova u toj zemlji.
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Vatrogasci traže veće zarade i poseban status: Ako izostane dogovor, 16. novembra protest ispred Vlade
Posao vatrogasaca-spasilaca odavno je prevazišao tradicionalno gašenje požara. Njihove svakodnevne obaveze podrazumijevaju i izvlačenje povrijeđenih iz uništenih vozila, spasavanje osoba iz zatrpanih objekata, ronilačke akcije i intervencije na rijekama i drugim vodenim površinama. Zbog velikog rizika i odgovornosti koje njihova profesija nosi, traže bolji radni i materijalni status. Ukoliko nadležni ne pronađu odgovarajuće rješenje, 16. novembra organizovaće protestnu šetnju do zgrade Vlade u Podgorici, najavio je predsjednik Sindikata Službe zaštite i spasavanja Nikšić Darko Žižić.
Iako Odbor za finansije i budžet nije podržao predlog odluke o povećanju plata vatrogascima-spasiocima, sindikat ne odustaje od zahtjeva za unapređenje položaja zaposlenih u ovoj službi.
Žižić je u razgovoru za „Dan“ ocijenio da je jedan od ključnih problema to što javnost i nadležni ne poznaju dovoljno sve poslove koje vatrogasci obavljaju, zbog čega se ni stepen njihove odgovornosti i izloženosti opasnosti ne vrednuje adekvatno.
– Nekada su vatrogasci gasili požare na otvorenom i u zatvorenom prostoru, ali se, kako je napredovao svijet, mijenjala i naša profesija. Danas gasimo požare, intervenišemo na rijekama, ronimo u potrazi za ljudima, učestvujemo u izvlačenju povrijeđenih iz saobraćajnih udesa i obavljamo brojne druge poslove. Naš posao postao je mnogo zahtjevniji – kaže Žižić.
On objašnjava da borba za veće zarade nije isključivo pitanje novca, već i nastojanje da se značaj i specifičnost ove profesije konačno priznaju. Smatra da ljudi koji svakodnevno rizikuju život kako bi pomogli drugima ne mogu biti plaćeni kao zaposleni koji obavljaju poslove bez takvog stepena opasnosti.
– Ne tražimo veće plate samo da bismo se prehranili, već tražimo poštovanje profesije. Kada nekome povjerite posao koji nosi veliki rizik, ne možete ga plaćati kao da obavlja uobičajene radne zadatke. Ne možemo biti tretirani kao opštinski službenici, jer je to suprotno prirodi posla koji obavljamo. Tražimo da se pronađe model po kojem ćemo biti svrstani u poseban platni razred, uz koeficijent i dodatak od 30 odsto za otežane uslove rada – ističe Žižić.
Prema njegovim riječima, razvoj tehnologije i pojava novih tipova vozila dodatno su usložili intervencije, dok vatrogasne jedinice nemaju uvijek opremu koja odgovara savremenim izazovima.
Žižić naglašava da pripadnici službi zaštite i spasavanja nijesu odbijali pozive građana, niti su izbjegavali svoje profesionalne obaveze, čak ni kada su uslovi za rad bili otežani. Pored intervencija u Crnoj Gori, učestvuju i u međunarodnim misijama, za koje takođe nije uvijek obezbijeđena neophodna oprema.
– Nikada nijesmo odbili poziv građana. Uvijek smo izlazili u susret i tako će biti i ubuduće. Nastavićemo da izvršavamo sve svoje obaveze, da dajemo maksimum u svim gradovima Crne Gore i odlazimo na međunarodne misije. Ne tražimo ništa više od onoga što zaslužujemo – poručuje Žižić.
Posebno ističe da se o najtežim intervencijama vatrogasaca-spasilaca rijetko govori, iako one često podrazumijevaju izuzetno zahtjevne i traumatične situacije. Među takvim zadacima su izvlačenje osoba iz ruševina i zatrpanih prostora, kao i spasavanje povrijeđenih iz teško oštećenih automobila nakon saobraćajnih nesreća.
Kako navodi, pripadnici službe uglavnom ne objavljuju fotografije i snimke sa takvih intervencija, vodeći računa o porodicama stradalih i povrijeđenih.
– Već deset godina govorim da vatrogasne službe treba da imaju jutarnji bilten, kako bi javnost imala uvid u obim našeg posla. Najviše se bavim tehničkim intervencijama, odnosno izvlačenjem ljudi iz zatrpanih prostora i smrskanih vozila. O tome se malo govori jer mi ne želimo da objavljujemo snimke i fotografije koje bi mogle povrijediti porodice – ističe on.
MilioniradnikauŠpanijiobustavilisuusrijedurad,štojeizazvaloporemećajeuposlovanjukompanijaijavnomprevozuširomčetvrtenajvećeekonomijeeurozone.Istovremeno,hiljadegrađanaizašlesunaulicenajvećihgradovaprotestujućizbognaglograstacijenazakupastanovainekretnina,prenosiAP.
Aktivistikojisezalažuzapravonastanovanjeočekujudaćemasovniprotestiizvršitipritisaknavlastidauvedustrožemjerezaštitestanaraiograničešpekulacijenatržištunekretnina.Umeđuvremenu,španskaljevičarskavladapokušavadamobilišebiračepredparlamentarneizborezakazanezakrajnovembra,utrenutkukadajojrezultatianketaneiduuprilog.
Generalništrajk,organizovanpodsloganom„Plate.Stanovanje.Cijene.“,prvijetakavprotestuŠpanijiuposljednjih14godina,aunjegovomsredištunalazisenezadovoljstvograđanazbogstambenekrize.
ProtestisukulminiraliokupljanjimaradnikaigrađanaucentruBarseloneiMadrida,alisudemonstracijeorganizovaneiudrugimšpanskimgradovima.
OrganizatorisusaopštilidajenaulicamaBarselonebilooko400.000ljudi,doksugradskevlastiprocijeniledaseokupilopribližno55.000demonstranata.Učesniciprotestanosilisuvelikitransparentsaporukom:„Živjeti,anesamopreživljavati“.
Premaprocjenamašpanskihzvaničnika,protestuuMadriduprisustvovalojeoko120.000ljudi,uprkosobilnojkiši.
NakonštojeprotestuBarseloniprotekaomirno,diodemonstranata,uglavnommlađihosoba,počeojedarazbijaizlogepoznatihprodavnicauuliciPaseodeGracija,jednojodnajpoznatijihtrgovačkihavenijaugradu.
Ispredpojedinihobjekatapaljenesumanjevatre,dokjeoštećeniulazuprodavnicukompanijeApple.Demonstrantisuzapalilikontejnereibacalipirotehničkasredstvapremapolicajcima,kojisunaterenizašliuopremizarazbijanjedemonstracijaiuzpodrškuoklopnihvozila.
TokomdanametroigradskiautobusiuBarselonisaobraćalisusamouperiodimanajvećihgužvi.Naulicamajebiloznatnomanjevozilanegouobičajeno,iakosubrojnimanjiugostiteljskiobjekti,uključujućikafiće,nastavilidarade.
KarlosFerer(45),zaposleniukorisničkojpodršci,kojijepokušavaodasevozomvratiizBarseloneuAlikante,smatradasuponekadpotrebniiradikalnijipotezikakobisevlastipodstaklenapromjenupolitike.
„Vlastimorajudaosjetepritisakgrađanakakobineštopreduzele“,rekaojeFerer.
Kakojepadalanoć,madridskibulevarPaseodelPradobiojeprekrivenkišobranimademonstranatakojisu,uprkosupornojkiši,nastavilidapristižunaprotest.
Međuokupljenimabilajei74-godišnjaAlmudenaLopes,kojajenademonstracijedošlasasuprugom,zabrinutazbogstambenihproblemasakojimasesuočavamlađageneracija.
„Mojsinima43godineijošnemasopstvenistanjernemožedagapriušti“,kazalajeLopes.
Kakojeobjasnila,njensinradiuITsektoru,alizbogvisokihcijenastanovanjamoradaiznajmljujemalusobuustanukojidijelisadrugimstanarima.
„Kadasambilamlada,akosteimalifakultetskudiplomu,moglistedapronađeteposaoi,uzneštoštednjeiodricanja,uspetedarešitestambenopitanje.Danasjesituacijapotpunodrugačija“,ispričalajeona.
IakosugeneralništrajkpokrenuladvanajvećasindikatauŠpaniji,unjegovojorganizacijiimobilizacijigrađanavažnuuloguimalisuipokretizapravonastanovanje.Njihoviaktivisti,međukojimajenajvišemladih,ukazujunasvetežeuslovezapronalaženjepristupačnogsmještajairastućetroškoveživota.
„Ovajštrajkjeprotivonihkojizarađujuodrente,protivšpekulanatanekretninama,protivvelikihkompanijakojesebogateprodajomnekretninai,naravno,protivsvihnivoavlasti“,izjavilajeaktivistkinjaValerijaRakutokomprotestauMadridu.
„Želimodapokažemodaimamosnagudasamiodređujemosvojezahteveidaćemonastavitidaseborimo,bezobziranatokojenavlasti“,dodalajeona.
Sindikatisuocijenilidajegeneralništrajkispunio,pačakinadmašioočekivanja,doksupredstavniciposlodavacaiznijeliznatnodrugačijuprocjenunjegovogobima.
„Štrajkjepremašioočekivanjasindikata“,izjaviojeUnaiSordo,generalnisekretarsindikataCCOO,jednogoddvaorganizatoraprotestauŠpaniji,kojaimaoko22milionaregistrovanihradnika.
SindikatiCCOOiUGTnavelisudajeodzivbionaročitovisokuključnimprivrednimgranama.
Premanjihovimprocjenama,uštrajkujeučestvovalo90odstozaposlenihuautomobilskojindustrijiilukama,85odstoradnikaumesnojindustriji,82odstozaposlenihusektoruodvozaotpada,dokjeuenergetskomsektoruodziviznosio75odsto.
Zbogobustaveradabrojneškoleiuniverzitetinijesuradili.
Nasuprotsindikalnimprocjenama,najvećeudruženjeposlodavacauŠpaniji,CEOE,ocijenilojedaštrajknijeimaoznačajnijiefekat,navodećidajeunjemuučestvovalosvegapetodstozaposlenih.
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