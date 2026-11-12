Širom Španije održan je prvi generalni štrajk u poslednjih 14 godina zbog visokih kirija i cijena nekretnina.

Izvor: RTVE Noticias/Youtube/printscreen

Milioni radnika u Španiji obustavili su u srijedu rad, što je izazvalo poremećaje u poslovanju kompanija i javnom prevozu širom četvrte najveće ekonomije eurozone. Istovremeno, hiljade građana izašle su na ulice najvećih gradova protestujući zbog naglog rasta cijena zakupa stanova i nekretnina, prenosi AP.

Aktivisti koji se zalažu za pravo na stanovanje očekuju da će masovni protesti izvršiti pritisak na vlasti da uvedu strože mjere zaštite stanara i ograniče špekulacije na tržištu nekretnina. U međuvremenu, španska ljevičarska vlada pokušava da mobiliše birače pred parlamentarne izbore zakazane za kraj novembra, u trenutku kada joj rezultati anketa ne idu u prilog.

Generalni štrajk, organizovan pod sloganom „Plate. Stanovanje. Cijene.“, prvi je takav protest u Španiji u posljednjih 14 godina, a u njegovom središtu nalazi se nezadovoljstvo građana zbog stambene krize.

Protesti su kulminirali okupljanjima radnika i građana u centru Barselone i Madrida, ali su demonstracije organizovane i u drugim španskim gradovima.

Organizatori su saopštili da je na ulicama Barselone bilo oko 400.000 ljudi, dok su gradske vlasti procijenile da se okupilo približno 55.000 demonstranata. Učesnici protesta nosili su veliki transparent sa porukom: „Živjeti, a ne samo preživljavati“.

Prema procjenama španskih zvaničnika, protestu u Madridu prisustvovalo je oko 120.000 ljudi, uprkos obilnoj kiši.

Right now: Several burning barricades in Barcelona following the demonstration over the general strike in Spain. https://t.co/sQV1NVToHk — Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello)November 11, 2026

Sukobi sa policijom i požari u Barseloni

Nakon što je protest u Barseloni protekao mirno, dio demonstranata, uglavnom mlađih osoba, počeo je da razbija izloge poznatih prodavnica u ulici Paseo de Gracija, jednoj od najpoznatijih trgovačkih avenija u gradu.

Ispred pojedinih objekata paljene su manje vatre, dok je oštećen i ulaz u prodavnicu kompanije Apple. Demonstranti su zapalili kontejnere i bacali pirotehnička sredstva prema policajcima, koji su na teren izašli u opremi za razbijanje demonstracija i uz podršku oklopnih vozila.

Tokom dana metro i gradski autobusi u Barseloni saobraćali su samo u periodima najvećih gužvi. Na ulicama je bilo znatno manje vozila nego uobičajeno, iako su brojni manji ugostiteljski objekti, uključujući kafiće, nastavili da rade.

Karlos Ferer (45), zaposleni u korisničkoj podršci, koji je pokušavao da se vozom vrati iz Barselone u Alikante, smatra da su ponekad potrebni i radikalniji potezi kako bi se vlasti podstakle na promjenu politike.

„Vlasti moraju da osjete pritisak građana kako bi nešto preduzele“, rekao je Ferer.

BARCELONA’S MAIN ROADS LEFT IN CHAOS AS NATIONWIDE STRIKE PARALYZES SPAIN!Major roads across Barcelona have been disrupted as protesters block traffic and stage demonstrations during Spain’s nationwide general strike. Footage shows the aftermath of the industrial action, with barricades, road closures and severe traffic disruption.The November 11 strike, backed by major trade unions, is demanding affordable housing, higher wages and action against the rising cost of living. https://t.co/k2Q1MISqiJ — Nova Intel (@intel_nova)November 11, 2026

Hiljade ljudi na ulicama Madrida uprkos kiši

Kako je padala noć, madridski bulevar Paseo del Prado bio je prekriven kišobranima demonstranata koji su, uprkos upornoj kiši, nastavili da pristižu na protest.

Među okupljenima bila je i 74-godišnja Almudena Lopes, koja je na demonstracije došla sa suprugom, zabrinuta zbog stambenih problema sa kojima se suočava mlađa generacija.

„Moj sin ima 43 godine i još nema sopstveni stan jer ne može da ga priušti“, kazala je Lopes.

Kako je objasnila, njen sin radi u IT sektoru, ali zbog visokih cijena stanovanja mora da iznajmljuje malu sobu u stanu koji dijeli sa drugim stanarima.

„Kada sam bila mlada, ako ste imali fakultetsku diplomu, mogli ste da pronađete posao i, uz nešto štednje i odricanja, uspete da rešite stambeno pitanje. Danas je situacija potpuno drugačija“, ispričala je ona.

Iako su generalni štrajk pokrenula dva najveća sindikata u Španiji, u njegovoj organizaciji i mobilizaciji građana važnu ulogu imali su i pokreti za pravo na stanovanje. Njihovi aktivisti, među kojima je najviše mladih, ukazuju na sve teže uslove za pronalaženje pristupačnog smještaja i rastuće troškove života.

„Ovaj štrajk je protiv onih koji zarađuju od rente, protiv špekulanata nekretninama, protiv velikih kompanija koje se bogate prodajom nekretnina i, naravno, protiv svih nivoa vlasti“, izjavila je aktivistkinja Valerija Raku tokom protesta u Madridu.

„Želimo da pokažemo da imamo snagu da sami određujemo svoje zahteve i da ćemo nastaviti da se borimo, bez obzira na to ko je na vlasti“, dodala je ona.

Sindikati tvrde da je štrajk uspio, poslodavci ga nazivaju neuspjehom

Sindikati su ocijenili da je generalni štrajk ispunio, pa čak i nadmašio očekivanja, dok su predstavnici poslodavaca iznijeli znatno drugačiju procjenu njegovog obima.

„Štrajk je premašio očekivanja sindikata“, izjavio je Unai Sordo, generalni sekretar sindikata CCOO, jednog od dva organizatora protesta u Španiji, koja ima oko 22 miliona registrovanih radnika.

Sindikati CCOO i UGT naveli su da je odziv bio naročito visok u ključnim privrednim granama.

Prema njihovim procjenama, u štrajku je učestvovalo 90 odsto zaposlenih u automobilskoj industriji i lukama, 85 odsto radnika u mesnoj industriji, 82 odsto zaposlenih u sektoru odvoza otpada, dok je u energetskom sektoru odziv iznosio 75 odsto.

Zbog obustave rada brojne škole i univerziteti nijesu radili.

Nasuprot sindikalnim procjenama, najveće udruženje poslodavaca u Španiji, CEOE, ocijenilo je da štrajk nije imao značajniji efekat, navodeći da je u njemu učestvovalo svega pet odsto zaposlenih.

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Today, THOUSANDS took to the streets of Barcelona, Spain, protesting the high cost of living and housing affordability. https://t.co/jrQjkpCvHP — Steve Hanke (@steve_hanke)November 11, 2026

Predstavnici sindikata i poslodavaca saglasili su se da je štrajk imao najveći odziv u teškoj industriji i sektoru transporta, dok je u trgovini i ugostiteljstvu učešće zaposlenih bilo znatno manje.

Prema podacima španskog aerodromskog operatera AENA, tokom srijede otkazano je oko pet odsto planiranih letova.

U prvim satima generalnog štrajka zabilježeno je nekoliko manjih incidenata, među kojima i sukobi demonstranata sa policijom u blizini glavne veletržnice na periferiji Madrida.

Na pojedinim lokacijama policija je protiv okupljenih upotrijebila biber-sprej.

Španska policija saopštila je da je zbog incidenata povezanih sa štrajkom na teritoriji cijele zemlje privedeno 49 osoba

Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. https://t.co/m5eAspu8H4 — Open Source Intel (@Osint613)November 11, 2026

Kirije gotovo udvostručene za deset godina

Prosječne cijene zakupa stanova u Španiji gotovo su se udvostručile u posljednjih deset godina, što predstavlja sve veće opterećenje za kućne budžete i izaziva nezadovoljstvo među građanima.

Nezadovoljstvo javnosti dodatno je pojačano nakon što je prošlog mjeseca iz svog stana u Madridu iseljena 87-godišnja žena.

Vijest o njenoj kasnijoj smrti izazvala je brojne reakcije, a starica, poznata kao Marikarmen, postala je simbol teškog položaja građana koji zbog visokih cijena nekretnina i zakupa ne mogu da obezbijede vlastiti dom

Izvor: RTVE Noticias/Youtube/printscreen

Nakon njenog iseljenja, aktivisti koji se zalažu za pravo na stanovanje pokrenuli su inicijativu za organizovanje generalnog štrajka, kojoj su se ubrzo pridružili i najveći sindikati u zemlji.

Među ključnim zahtjevima demonstranata nalazi se automatsko produžavanje ugovora o zakupu, kako bi se stanarima pružila veća sigurnost, kao i usvajanje dodatnih mjera za ublažavanje stambene krize.

Sindikalne organizacije, osim toga, insistiraju na intenzivnijoj izgradnji javnih stanova i postizanju novog dogovora o minimalnoj zaradi.

Protesti uoči parlamentarnih izbora

Nakon protesta izazvanih slučajem Marikarmen, španski premijer Pedro Sančez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore, u nadi da će njegova ljevičarska koalicija dobiti priliku da osvoji još jedan četvorogodišnji mandat.

Glasanje je zakazano za 29. novembar.

Predizbornu kampanju dodatno je opteretila teška željeznička nesreća koja se dogodila krajem oktobra. U toj tragediji, drugoj velikoj nesreći na španskim prugama tokom ove godine, život je izgubilo 69 osoba.

Politički analitičar Oriol Bartomeus, profesor političkih nauka na Autonomnom univerzitetu u Barseloni, ocjenjuje da bi generalni štrajk mogao ponovo staviti stambenu politiku u prvi plan i omogućiti socijalistima i ostalim ljevičarskim partijama da tu temu vrate u središte predizborne debate.

„Socijalistima je potrebno da štrajk uspije i da ne bude nasilja, kako bi se predizborna kampanja ponovo usmjerila na pitanje stanovanja“, rekao je Bartomeus za AP.

Premijer Sančez tokom srijede nije se značajnije oglašavao povodom štrajka. Ipak, ranije tokom sedmice objavio je video-snimak na društvenoj mreži Iks, u kojem je podsjetio na socijalna dostignuća ostvarena zahvaljujući borbi radničkog pokreta, među kojima su uvođenje četrdesetočasovne radne sedmice i uspostavljanje nacionalnog zdravstvenog osiguranja.

„Nije bilo lako, ali promijenili su Španiju“, poručio je Sančez, upozoravajući da bi desničarske političke snage, ukoliko preuzmu vlast, mogle smanjiti izdvajanja za javne usluge.

Sa druge strane, konzervativna Narodna partija i krajnje desničarski Voks optužili su sindikate da organizovanjem štrajka pokušavaju da pruže političku podršku Sančezu.

„Ovo je poklon sindikata njihovim političkim strankama uoči kampanje u kojoj je jasno da je ljevici potrebna sva moguća pomoć“, izjavio je portparol Narodne partije Migel Teljado.

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