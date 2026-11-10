U dva lančana sudara na auto-putu Trakija u Bugarskoj poginulo je 12 ljudi, a 51 osoba je povrijeđena, zbog čega je za 11. novembar najavljen Dan žalosti u cijeloj zemlji.

Izvor: X/една българка/prinstcreen

U dva velika lančana sudara na bugarskom auto-putu Trakija 12 ljudi je poginulo, a više od 50 povrijeđeno, rekao je danas premijer Rumen Radev, piše agencija Tačno.

On je najavio da će u srijedu, 11. novembra na teritoriji cijele zemlje biti proglašen Dan žalosti u znak sjećanja na poginule, prenijela je agencija BTA.

Premijer je izrazio saučešće porodicama preminulih i rekao da će posjetiti povrijeđene u bolnicama.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, 51 osoba je prevezena u zdravstvene ustanove u Slivenu, Jambolu i Burgasu, a njih 13 njih teško povrijeđeno.

U opštinama Straldža, Tundža i Jambol proglašeno je delimično vanredno stanje zbog teških lančanih nesreća na auto - putu Trakija.

Dvije nesreće dogodile su se u oba smjera na auto-putu u regionu Jambol, a u njima je učestvovalo ukupno 86 vozila.

Zvaničnici su saopštili da je uzrok udesa bila gusta magla.

Верижни катастрофи на "Тракия" от днес https://t.co/UBXQEftV4P — Blagovest Tsvetanov (@blagonext)November 10, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev kazao je da je u trenutku nesreće vidljivost bila 70 - 80 metara.

"Magla se naglo zgusnula i automobili u traci prema Burgasu su se za kratko vrijeme nagomilali. Vjerovatno se nesreća u suprotnom smjeru desila jer su vozači usporili da bi videli šta se dešava u drugoj traci", kazao je ministar.

Nacionalna istražna služba preuzeće istragu zbog ozbiljne prirode nesreća, saopštio je okružni tužilac Jambola Dojčin Dojčev i dodao da su otvorena dva pretkrivična postupka, po jedan za svaku nesreću.

Prvi poziv hitnoj službi primljen je oko 7.10 časova po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga uslijedila je prijava o drugom incidentu na istom putu, ali u suprotnom smjeru.