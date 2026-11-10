Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su pregovori Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju bili veoma produktivni, ali da je do postizanja sporazuma ostalo još mnogo posla.

Izvor: Ron Sachs - CNP for NY Post / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su trilateralni pregovori između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Abu Dabiju bili "veoma produktivni", ali je naglasio da predstoji još mnogo posla prije nego što bude postignut sporazum.

Rubio je to izjavio nakon prvog dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Ukrinform pozivajući se na Skaj njuz.

Američki državni sekretar nije želio da otkriva detalje razgovora, ali je tokom boravka u Parizu poručio da se rješenje ne može očekivati u kratkom roku.

"Očigledno je da ima još mnogo posla. Ovo nije nešto što može da se riješi u naredna 24 sata", rekao je Rubio.

SAD žele da uključe evropske saveznike u pregovore

Rubio je istakao da je jedan od ciljeva Vašingtona da se u određenoj fazi pregovori prošire i na evropske predstavnike.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države žele da evropski saveznici budu direktno uključeni u pregovarački proces, jer imaju važnu ulogu u pronalaženju dugoročnog rješenja sukoba.

Cilj Vašingtona je da se trilateralni format u budućnosti proširi kako bi evropski saveznici dobili mjesto za pregovaračkim stolom, budući da su deo dugoročnog rješavanja ovog problema, objasnio je Rubio.

Na pitanje da li ruska delegacija u Abu Dabiju zaista ozbiljno pristupa okončanju rata, američki državni sekretar odgovorio je:

"Pa, upravo to pokušavamo da utvrdimo."

Pregovori se nastavljaju 11. novembra

Prvi dan trilateralnih pregovora između predstavnika Ukrajine, SAD i Rusije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trajao je četiri sata.

Kako je ranije prenio Ukrinform, prva runda razgovora o okončanju rata u Ukrajini završena je u Abu Dabiju, a nastavak pregovora zakazan je za sredu ujutru, 11. novembra.

Tokom prvog dana razgovora razmatrana su i pitanja oslobađanja ratnih zarobljenika i bezbjednosnih garancija.