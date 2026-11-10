Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su pregovori Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju bili veoma produktivni, ali da je do postizanja sporazuma ostalo još mnogo posla.
Američki državni sekretar Marko Rubio ocijenio je da su trilateralni pregovori između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Abu Dabiju bili "veoma produktivni", ali je naglasio da predstoji još mnogo posla prije nego što bude postignut sporazum.
Rubio je to izjavio nakon prvog dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Ukrinform pozivajući se na Skaj njuz.
Američki državni sekretar nije želio da otkriva detalje razgovora, ali je tokom boravka u Parizu poručio da se rješenje ne može očekivati u kratkom roku.
"Očigledno je da ima još mnogo posla. Ovo nije nešto što može da se riješi u naredna 24 sata", rekao je Rubio.
SAD žele da uključe evropske saveznike u pregovore
Rubio je istakao da je jedan od ciljeva Vašingtona da se u određenoj fazi pregovori prošire i na evropske predstavnike.
Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države žele da evropski saveznici budu direktno uključeni u pregovarački proces, jer imaju važnu ulogu u pronalaženju dugoročnog rješenja sukoba.
Cilj Vašingtona je da se trilateralni format u budućnosti proširi kako bi evropski saveznici dobili mjesto za pregovaračkim stolom, budući da su deo dugoročnog rješavanja ovog problema, objasnio je Rubio.
Na pitanje da li ruska delegacija u Abu Dabiju zaista ozbiljno pristupa okončanju rata, američki državni sekretar odgovorio je:
"Pa, upravo to pokušavamo da utvrdimo."
Pregovori se nastavljaju 11. novembra
Prvi dan trilateralnih pregovora između predstavnika Ukrajine, SAD i Rusije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trajao je četiri sata.
Kako je ranije prenio Ukrinform, prva runda razgovora o okončanju rata u Ukrajini završena je u Abu Dabiju, a nastavak pregovora zakazan je za sredu ujutru, 11. novembra.
Tokom prvog dana razgovora razmatrana su i pitanja oslobađanja ratnih zarobljenika i bezbjednosnih garancija.