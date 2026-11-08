Autobus javnog prevoza naletio je na kamilu koja je pobjegla iz cirkusa u blizini Rideringa, u Bavrskoj, saopštila je danas policija.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kamila je pobjegla sa još dvije kamile nakon što električna ograda na livadi gdje su se nalazile, prema navodima policije, vjerovatno nije bila pravilno zatvorena, prenosi Bajerišer Rundfunk.

Životinje su potom prešle put i na jednu od kamila naletio je autobus, ali kamila, na sreću, nije bila povrijeđena.

U udesu je razbijeno vjetrobransko staklo autobusa i oštećen bočni retrovizor, dok je policija materijalnu štetu procijenila na oko 500 evra.

(Mondo)