Sud u Keniji osudio je Pola Mekenzija na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 osobe, uglavnom djece, koju su sledbenici po njegovom naređenju izgladnjivali do smrti, a u obližnjoj šumi pronađeno je više od 400 tijela.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kenijski sud osudio je Pola Mekenizija, vođu vjerske grupe koji je propovijedao skori smak svijeta, na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 osobe, među kojima su gotovo sve žrtve bila djeca, javlja Bi-Bi-Si (BBC).

Mekenzi je svojim sljedbenicima naredio da izgladnjuju sopstvenu djecu do smrti. Zajedno sa njim, krivim je proglašeno još 28 osoba koje su učestvovale u zločinima.

Sudija Dajana Mokače izjavila je da Mekenzi snosi glavnu odgovornost za ubistva, jer je sljedbenicima naređivao da poste do smrti.

„Kazna je primjerena i pravedna i šalje jasnu poruku da ovakvi zločini zaslužuju najstrože kazne koje zakon dozvoljava“, rekla je sudija.

Mekenzi je osuđen na 100 godina zatvora zbog ubistava i dodatnih 100 godina zbog krivičnih djela povezanih sa izgladnjivanjem. Ostali optuženi dobili su kazne do 160 godina zatvora.

U šumi pronađeno više od 400 tIJela

Slučaj je potresao Keniju 2023. godine, kada je policija u šumi Šakahola, nedaleko od kenijske obale, otkrila masovne grobnice sa više od 400 tijela.

Istraga je pokazala da su pripadnici grupe bili primoravani na dugotrajno gladovanje. Većina žrtava preminula je od posljedica izgladnjivanja, dok su pojedine ugušene, zadavljene ili usmrćene udarcima u glavu. Oni koji su odbijali da slijede njegova naređenja bili su fizički kažnjavani, a neki su pretučeni nasmrt.

Jedan od optuženih je tokom suđenja izjavio da je Mekenzi govorio kako svakoga ko odbije da posti treba „prisilno poslati u raj udarcima nogama i pesnicama“.

Smrt pripadnika grupe predstavljana je kao povod za slavlje, dok su sahrane nazivane „vjenčanjima“. Sudija je ubistva opisala kao „hladnokrvna i proračunata“, ističući da optuženi nijesu pokazali kajanje.

Policija ignorisala upozorenja

Istraga je ukazala i na ozbiljne propuste kenijskih institucija. Prema nalazima Nacionalne komisije za ljudska prava, policija i lokalni zvaničnici godinama su zanemarivali upozorenja o aktivnostima ove vjerske grupe.

Mekenzi je svoju vjersku zajednicu osnovao 2003. godine, a tokom godina okupio je hiljade sljedbenika. Propovijedao je da je obrazovanje zlo, da je zdravstvena zaštita suprotna vjeri, kao i da su digitalne lične karte „đavolji znak“.

Godine 2019. preselio se u šumu Šakahola, gdje je nastavio aktivnosti svoje zajednice.

Tužilaštvo je za Mekenzija zatražilo smrtnu kaznu, ali je sud odlučio da mu izrekne dugogodišnju zatvorsku kaznu. Smrtna kazna u Keniji nije izvršena od 1987. godine.

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