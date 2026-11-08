Sud u Keniji osudio je Pola Mekenzija na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 osobe, uglavnom djece, koju su sledbenici po njegovom naređenju izgladnjivali do smrti, a u obližnjoj šumi pronađeno je više od 400 tijela.
Kenijski sud osudio je Pola Mekenizija, vođu vjerske grupe koji je propovijedao skori smak svijeta, na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 osobe, među kojima su gotovo sve žrtve bila djeca, javlja Bi-Bi-Si (BBC).
Mekenzi je svojim sljedbenicima naredio da izgladnjuju sopstvenu djecu do smrti. Zajedno sa njim, krivim je proglašeno još 28 osoba koje su učestvovale u zločinima.
Sudija Dajana Mokače izjavila je da Mekenzi snosi glavnu odgovornost za ubistva, jer je sljedbenicima naređivao da poste do smrti.
„Kazna je primjerena i pravedna i šalje jasnu poruku da ovakvi zločini zaslužuju najstrože kazne koje zakon dozvoljava“, rekla je sudija.
Mekenzi je osuđen na 100 godina zatvora zbog ubistava i dodatnih 100 godina zbog krivičnih djela povezanih sa izgladnjivanjem. Ostali optuženi dobili su kazne do 160 godina zatvora.
U šumi pronađeno više od 400 tIJela
Slučaj je potresao Keniju 2023. godine, kada je policija u šumi Šakahola, nedaleko od kenijske obale, otkrila masovne grobnice sa više od 400 tijela.
Istraga je pokazala da su pripadnici grupe bili primoravani na dugotrajno gladovanje. Većina žrtava preminula je od posljedica izgladnjivanja, dok su pojedine ugušene, zadavljene ili usmrćene udarcima u glavu. Oni koji su odbijali da slijede njegova naređenja bili su fizički kažnjavani, a neki su pretučeni nasmrt.
Jedan od optuženih je tokom suđenja izjavio da je Mekenzi govorio kako svakoga ko odbije da posti treba „prisilno poslati u raj udarcima nogama i pesnicama“.
Smrt pripadnika grupe predstavljana je kao povod za slavlje, dok su sahrane nazivane „vjenčanjima“. Sudija je ubistva opisala kao „hladnokrvna i proračunata“, ističući da optuženi nijesu pokazali kajanje.
Policija ignorisala upozorenja
Istraga je ukazala i na ozbiljne propuste kenijskih institucija. Prema nalazima Nacionalne komisije za ljudska prava, policija i lokalni zvaničnici godinama su zanemarivali upozorenja o aktivnostima ove vjerske grupe.
Mekenzi je svoju vjersku zajednicu osnovao 2003. godine, a tokom godina okupio je hiljade sljedbenika. Propovijedao je da je obrazovanje zlo, da je zdravstvena zaštita suprotna vjeri, kao i da su digitalne lične karte „đavolji znak“.
Godine 2019. preselio se u šumu Šakahola, gdje je nastavio aktivnosti svoje zajednice.
Tužilaštvo je za Mekenzija zatražilo smrtnu kaznu, ali je sud odlučio da mu izrekne dugogodišnju zatvorsku kaznu. Smrtna kazna u Keniji nije izvršena od 1987. godine.
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Uhapšen Baranin osumnjičen za paljenje blindiranog Audija u Kotoru
Službenici kotorske policije, u saradnji sa kolegama iz Bara i uz koordinaciju sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvijetlili su slučaj podmetanja požara na vozilu koje koristi osoba iz Kotora. Osumnjičeni je identifikovan i uhapšen u roku kraćem od 48 sati od izvršenja krivičnog djela.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti uhapšen je M.M. (27) iz Bara, koji se sumnjiči da je oštetio imovinu N.M. iz Kotora.
„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je M.M, 6. novembra 2026. godine, neposredno nakon ponoći, oko 00.05 časova, u naselju Rakite, u opštini Kotor, najvjerovatnije benzinom polio blindirano vozilo marke Audi, koje koristi N.M, nakon čega je izazvao požar. Usljed dejstva vatre na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a osumnjičeni se potom udaljio sa lica mjesta“, naveli su iz policije.
Intenzivnim policijsko-tužilačkim aktivnostima istražitelji su u kratkom roku došli do identiteta osumnjičenog, koji je lociran i doveden u službene prostorije policije.
„Po nalogu nadležnog državnog tužioca, od M.M. je prikupljeno obavještenje na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Preduzete su i druge policijske mjere i radnje“, saopšteno je.
Nakon razmatranja prikupljenih dokaza i spisa predmeta, tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru ocijenio je da u postupanju M.M. postoje elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, zbog čega je naloženo njegovo hapšenje.
„M.M. je slobode lišen sinoć, 07.11.2026. godine, oko 22.30 časova. Osumnjičeni M.M. će po nalogu nadležnog tužioca biti priveden tužiocu uz krivičnu prijavu, u zakonom propisanom roku, na dalju nadležnost, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo“, naveli su iz Uprave policije.
Iz policije su dodali da je riječ o operativno interesantnom licu koje je ranije osuđivano, odnosno povratniku u izvršenju krivičnih djela, te pripadniku navijačke grupe sklone nasilničkom ponašanju na sportskim događajima.
Podsjećaju da su službenici Uprave policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u kratkom roku rasvijetlili gotovo sve do sada prijavljene slučajeve podmetanja požara i drugih napada na imovinu građana.
Kako su poručili, nastaviće sa intenzivnim i koordinisanim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje počinilaca, njihovo hapšenje i procesuiranje, sa ciljem očuvanja bezbjednosti građana i njihove imovine.
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