Društvenim mrežama širi se snimak koji navodno prikazuje prve trenutke pucnjave u Krakovu, u kojoj je ubijeno šest osoba, a najmanje 15 povređeno. Autentičnost snimka još nije potvrđena.

Izvor: MONDO

Dramatičan snimak koji se širi društvenom mrežom TikTok navodno prikazuje prve trenutke smrtonosnog napada u centru poljskog Krakova, gdje je u subotu, 7. novembra, naoružani muškarac otvorio vatru na prolaznike. Prema posljednjim objavljenim informacijama, u pucnjavi je stradalo šest osoba, dok je najmanje 15 povrijeđeno.

Na snimku se vidi kako veliko jato ptica iznenada polijeće sa Glavnog trga, nakon čega među okupljenim građanima i turistima nastaje panika.

Ljudi počinju da bježe u različitim pravcima, pokušavajući da se udalje od mjesta na kojem se, prema navodima uz objavu, čuju prvi pucnji.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, ali njegova autentičnost, kao ni tačan trenutak nastanka, za sada nisu nezavisno potvrđeni.

Napadač ranjen tokom policijske intervencije

Prema ranijim informacijama poljskih vlasti, osumnjičeni je 25-godišnji državljanin Poljske, koji je oko 15 časova automobilom stigao na Glavni trg u Krakovu, nakon čega je otvorio vatru na prolaznike.

U napadu su stradale četiri žene i dva muškarca, među kojima je bio i jedan strani državljanin.

Policija je brzo intervenisala i otvorila vatru na osumnjičenog, koji je tom prilikom ranjen, a potom prevezen u bolnicu.

Tokom policijske akcije povrijeđeni su i pripadnici policije. Poljski premijer Donald Tusk saopštio je da su ranjena trojica policajaca, od kojih se jedan nalazi u životnoj opasnosti.

Pronađena još tri tijela, istražuje se ekstremistički motiv

Istraga je dobila novi obrt nakon što su policijski službenici u kući osumnjičenog pronašli tijela još tri osobe.

Premijer Donald Tusk potvrdio je da je riječ o dvije žene i jednom muškarcu, za koje se pretpostavlja da su članovi uže porodice osumnjičenog. Okolnosti njihove smrti za sada nijesu razjašnjene.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinski izjavio je da postoje indicije da je osumnjičeni bio pod uticajem krajnje desničarskih ideologija i da je zastupao ultranacionalističke stavove. Ipak, naglasio je da ove informacije tek treba da budu potvrđene tokom istrage.

Istražitelji trenutno provjeravaju porijeklo oružja pronađenog u automobilu osumnjičenog i njegovoj porodičnoj kući, kao i mogućnost da je u napadu imao pomagače.

Nakon tragedije, gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je dane žalosti, koji će trajati do 11. novembra.

(Kurir/Mondo)