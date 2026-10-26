Najmanje 12 osoba, među kojima i šestoro djece, povrijeđeno je u oružanom napadu u Talahasiju na Floridi. Incident se odigrao blizu univerziteta, a policija i dalje traga za napadačima.

Izvor: screenshot

U glavnom gradu Floride, Talahasiju, preksinoć je došlo do oružanog napada u kojem je povrijeđeno najmanje 12 ljudi, uključujući i šestoro djece, prenosi mreža ABC pozivajući se na lokalne zvaničnike. Incident se odigrao u blizini Univerziteta Florida A&M.

Šef lokalne policije Lorens Revel saopštio je novinarima da je jedanaestoro ljudi pogođeno iz vatrenog oružja, dok se jedna osoba – baka jedne od žrtava, povrijedila prilikom pokušaja bjekstva sa mjesta okršaja. Među ranjenima je podjednak broj odraslih i maloljetnika, pri čemu najmlađa žrtva ima samo 11 godina. Tri osobe su zadobile teže povrede, od kojih je jedna u kritičnom stanju, dok je zdravstveno stanje preostalih osam pacijenata stabilno. Prema poslednjim policijskim podacima, šestoro povrijeđenih je zadržano na bolničkom liječenju, dok je petoro već otpušteno kući.

Kako su naveli iz policije, vatrenom okršaju je prethodila svađa više lica na raskrsnici ulica Manati i Peri, u neposrednoj blizini stadiona "Breg memorijal" koji je u vlasništvu pomenutog univerziteta.

Nadležni intenzivno tragaju za počiniocima i apeluju na svjedoke da im ustupe sve raspoložive informacije, kao i video-zapise ili fotografije incidenta. Revel je istakao da je saradnja sa lokalnom zajednicom od presudnog značaja za istragu, poručivši da će policija rasvijetliti slučaj i obezbijediti pravdu za pogođene porodice. "Svaki detalj je bitan i molimo sve koji su nešto čuli ili vidjeli da nam to prijave, jer te informacije mogu biti ključne za hapšenje", naglasio je načelnik.

Povodom tragedije oglasila se i predsjednica Univerziteta Florida A&M, Marva B. Džonson. Iako se sam incident odigrao van univerzitetskog kampusa, ona je izrazila duboko žaljenje i zgražavanje zbog ovog nasilnog čina. Džonsonova je istakla da će ustanova pružiti svu neophodnu podršku pogođenim članovima njihove zajednice, mada nije precizirano da li među ranjenima ima samih studenata ili univerzitetskog osoblja.

Svim akademcima biće na raspolaganju besplatna psihološka pomoć, jer je, kako je navela predsjednica univerziteta, ovakav događaj izuzetno traumatičan za sve studente, bez obzira na to da li su direktno prisustvovali pucnjavi ili ne, piše ABC.