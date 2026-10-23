Protesti u Albaniji nastavljeni su i danas, jedanaesti dan zaredom, a studentima koji zahtijevaju ostavku premijera Edija Rame pridružili su se studenti medicine i ljekari specijalizanti.

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U Tirani se danas održavaju protesti, 11. uzastopni dan, koji predvode studenti, a glavni zahtjev demonstranata su ostavka vlade i premijera Edija Rame, prenosi agencija Tačno.

Učesnicima protesta ispred Kabijenat premijera na Trgu Skenderbeg, pridružili su se studenti medicine i lekari specijalizanti na skupu održanom ispred Ureda premijera, prenosi albanski Juronjuz.

Bojkot nastave nastavljen je i danas na svim fakultetima Univerziteta "Fan Noli" u Korči, i to je treći dan protesta, a studenti nose transparentime na kojima traže ostavku premijera Edija Rame.

U Albaniji se više od 10 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.