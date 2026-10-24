Skandal oko gasnog projekta na Aljasci vrednog 25 milijardi dolara: Bivši direktor tvrdi da sankcionisani ruski Novatek tajno upravlja i finansira posao

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Ruski energetski gigant Novatek, koji je pod američkim sankcijama, tajno je finansirao i usmjeravao planirani projekat izvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) na Aljasci vrijedan 25 milijardi dolara.

To tvrdi Džoel Ridl, bivši izvršni direktor kompanije Polar trejn LNG, u razgovorima za Fajnenšel tajms i Njujork tajms. Ridl je dao ostavku u septembru, a nakon njega kompaniju je napustio i veći dio uprave.

"Dao sam ostavku na mjesto izvršnog direktora Polar LNG-a jer mi je bilo neprijatno što ruska kompanija Novatek finansira i, na kraju, kontroliše strateški smjer kompanije", rekao je Ridl za Fajnenšel tajms.

Novac preko Abu Dabija

Ridl tvrdi da je vjerovao da projekat finansira kompanija Tek vejv industrijal prodžekts menadžment iz Abu Dabija, matična firma Polar LNG-a. Kasnije je, kako kaže, otkrio da novac zapravo dolazi od Novateka.

Njujork tajms je imao uvid u poruke u kojima zamjenik predsjednika Novateka Denis Solovjov i izvršni direktor Leonid Mihelson razgovaraju o slanju do 15 miliona dolara firmi Tek vejv. Cilj je bio da se rad na projektu nastavi. Prema istim porukama, prva uplata trebalo je da iznosi pet miliona dolara.

Prema pisanju Njujork tajmsa, ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je o ovom projektu prošlog mjeseca sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. List navodi da nema naznaka da su Vitkof i Kušner znali za veze Polar LNG-a sa Novatekom.

Izvori Fajnenšel tajmsa upoznati sa pregovorima tvrde da se razmatrao dogovor po kojem bi Novatek pomogao izgradnju postrojenja na Aljasci, a zauzvrat bi bile ukinute sankcije njegovom projektu Arktik LNG 2.

Novatek negira da je pristup njegovoj tehnologiji uslovljen ukidanjem tih sankcija. Kompanija tvrdi da je projekat na Aljasci samostalan i da su mu potrebna odobrenja obje vlade.

Kompanija: Ridl je otpušten

Novatek je za Njujork tajms naveo da namjerava da postane manjinski vlasnik projekta. Potvrdio je i da je u aprilu potpisao memorandum o razumijevanju sa Polar trejn LNG-om, dok je Ridl još bio na čelu kompanije.

Polar LNG odbacuje Ridlove tvrdnje. Opisuje ga kao nezadovoljnog bivšeg zaposlenog koji je otpušten. Dokumenti u koje je imao uvid Njujork tajms ipak pokazuju da je Ridl dao ostavku šest dana prije nego što mu je kompanija poslala pismo o otkazu.

Kompanija tvrdi da posluje u skladu sa američkim zakonima. Potvrdila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija zatražila dozvolu da od Novateka kupi nedovršenu konstrukciju za postrojenje.

Ministarstvo finansija nije htjelo da komentariše konkretne navode, ali je poručilo da moguća kršenja sankcija shvata ozbiljno. Za vršioca dužnosti izvršnog direktora imenovan je Tim Tolkington, bivši direktor ruske podružnice banke Goldman Saks.

Polar LNG je pokrenut krajem marta ove godine. Plan je da prerađuje gas sa sjeverne obale Aljaske i izvozi ga u Aziju, prije svega u Japan i Južnu Koreju.

Prve isporuke planirane su do kraja 2030. godine. Projekat Arktik LNG 2, u kojem Novatek ima oko 60 odsto vlasništva, pod američkim je sankcijama od vremena administracije Džoa Bajdena, a sankcije je zadržala i Trampova administracija.

(Mondo)