Snažna serija od čak 25 potresa, od kojih je najjači bio preko 5 stepeni Rihterove skale, pogodila je danas Tirensko more i izazvala paniku na Siciliji.

Izvor: printscreen X

U južnom dijelu Tirenskog mora danas je registrovan niz zemljotresa, od kojih je najjači bio magnitude pet stepeni Rihterove skale, posle čega je izdat narandžasti nivo upozorenja na opasnost od cunamija, dok su u Palermu evakuisane škole i kancelarije.

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije, tri najjača potresa, magnitude 5, 3.6 i 4,3 stepena, zabilježena su u razmaku od nekoliko minuta.

Počev od 11 časova u tom području registrovano je ukupno 25 seizmičkih događaja, prenosi ADN Kronos. Potresi su se snažno osjetili u Palermu i priobalnim mestima, sve do Mesine, navode korisnici društvenih mreža.

#earthquake M 5.6 SICILY, ITALY https://t.co/aRzJGtSHwX — SSGEOS (@ssgeos)October 23, 2026

Građani su prijavili da je podrhtavanje tla bilo snažno i da je dugo trajalo. Brojni stanovnici izašli su na ulice u Trapaniju, gdje se zemljotres takođe jasno osjetio. Iz predostrožnosti je evakuisana i zgrada suda.

ITALY EARTHQUAKES: Palermo, the capital of Sicily, and other cities in southern Italy were rocked by a series of earthquakes in the Tyrrhenian Sea Friday, including a magnitude 5.7 quake, according to USGS. Latest: https://t.co/13Azcz7Mc0 https://t.co/Li2fMHIpay — FOX Weather (@foxweather)October 23, 2026

Posle serije zemljotresa izdat je narandžasti nivo upozorenja na opasnost od cunamija. Načelnik Civilne zaštite Sicilije Salvo Koćina naložio je hitno podizanje nivoa pripravnosti i punu operativnu spremnost nadležnih službi i opština u ugroženim područjima.

Stanovništvu priobalnih oblasti upućen je apel da se pridržava zvaničnih uputstava i preporuka nadležnih službi. Nastava na Univerzitetu u Palermu je obustavljena.