Nakon serije od 12 zemljotresa koja je pogodila Italiju, za obale Sicilije izdato je upozorenje na cunami. Evakuisane su brojne škole i institucije, a uplašeni građani izašli su na ulice.
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Dramatično stanje nakon serije zemljotresa u Italiji: Izdato upozorenje na cunami, građani napuštaju domove Podijeli Podijeli na facebook Podijeli na twitter Podijeli na viber Pošalji na mail