Evropa spremna da pregovara sa Putinom, postoje dva scenarija za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Evropa je navodno spremna da konačno pregovara sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom o završetku rata u Ukrajini, piše "Fajnenšel Tajms". Spominju se dva scenarija za kraj rata u Ukrajini - zamrzavanje fronta uz garanciju da Ukrajina neće nikada postati NATO članica, dok drugi scenario predviđa da Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusiji, ali da zauzvrat postane članica NATO pakta.

"Dolazi do velike promjene u pristupu Evrope Rusiji. U evropskim prijestonicama postoji konsenzus da lideri kontinenta više ne mogu dozvoliti samo Amerikancima da razgovaraju sa Putinom.

Kanali komunikacije sa Rusima su već otvoreni i uskoro bi evropski lideri mogli da razgovaraju sa Putinom telefonom. Prvi je zamrzavanje trenutnih linija fronta, uz garanciju da Ukrajina nikada neće ući u NATO, a drugi scenario uključuje da Kijev preda ostatak Donbasa Rusiji, ali da Ukrajina zatim odmah postane članica NATO-a", smatra kolumnista "FT-a" Gideon Rahman.

Vidi opis Putin ima 2 scenarija za kraj rata u Ukrajini: Mora da bira između NATO i teritorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Koja su dva scenarija za kraj rata u Ukrajini?

Rahman vjeruje da postoje dva scenarija za kraj rata u Ukrajini koja bi Evropa mogla da predloži Putinu. To su:

Prvi scenario - Zamrzavanje trenutnih linija fronta uz garancije da Ukrajina nikada neće postati članica NATO pakta

Drugi scenario - Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusija, a zauzvrat postaje ekspresni član NATO saveza

Kako dalje navodi Rahman, Rusija se zasad zvanično nije oglašavala ni o jednom od dva moguća scenarija za kraj rata u Ukrajini. Međutim, deo javnosti u Ukrajini oba scenarija doživljava kao "izdaju", dok bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski možga mogao da obezbijedi javnu podršku za jedan od dva scenarija, ali trenutno nije poznato koja opcija je njemu bliža i prihvatljivija.

"Evropljani su mnogo manje uvjereni da je Putin spreman da prihvati bilo koju od opcija, ali i dalje smatraju da je ključno započeti direktne razgovore sa ruskom stranom", naglašava Rahman.

Da podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su ukinule novi paket sankcija Rusiji nakon čega je izbio novi verbalni sukob američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tramp je čak izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin "više doprinio miru" što je Zelenskog dodatno razbjesnilo, pa su odnosi njih dvojice ponovo vrlo loši.