Američki predsjednik Donald Tramp odustao je od planiranog prenosa uživo pogubljenja Nidala Hasana, koji je 2009. godine ubio 13 američkih vojnika u vojnoj bazi u Teksasu.

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Američki predsjednik Donald Tramp odustao je od planova da se pogubljenje bivšeg psihijatra američke vojske Nidala Hasana, osuđenog za masovno ubistvo u vojnoj bazi Fort Hud, prenosi uživo putem interneta, prenosi BBC.

Tramp je ranije izjavio da podržava ideju da se pogubljenje napadača iz Fort Huda javno prikazuje, dok je potpredsjednik SAD Džej Di Vens izrazio sumnju da će do takvog prenosa zaista doći i poručio da ga on lično ne bi gledao.

Nakon sve glasnijih kritika zbog planiranog javnog prikazivanja pogubljenja, Tramp je u četvrtak saopštio da je promijenio odluku.

"Mnogi veoma dobri i dobronamjerni ljudi radije ne bi gledali kako on umire", rekao je američki predsjednik.

Tramp je potom objasnio zbog čega je prvobitno podržavao prenos pogubljenja.

"Mislim da je prenos pogubljenja, koji bi svi mogli da gledaju, mogao da bude snažno sredstvo odvraćanja i prilika da svijet vidi kako se Amerika obračunava sa teroristima i ološem poput Hasana", izjavio je Tramp.

Ipak, naglasio je da će smrtna kazna biti izvršena prema planu.

"On će umrijeti, kako je i predviđeno, pred streljačkim vodom, ali ovaj događaj neće biti prenošen uživo", dodao je predsjednik SAD.

Ubio 13 vojnika u vojnoj bazi

Nidal Hasan, koji je radio kao psihijatar u američkoj vojsci, otvorio je vatru 5. novembra 2009. godine u prepunoj medicinskoj zgradi vojne baze Fort Hud u Teksasu.

U trenutku napada u objektu su se nalazili vojnici koji su čekali zdravstvene preglede i vakcinaciju pred odlazak na vojne zadatke.

Hasan je tada ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika, dok su još 32 osobe povrijeđene.

Njegovo pogubljenje pred streljačkim vodom biće prvo izvršenje smrtne kazne u američkom vojnom pravosuđu posle više od 60 godina.

Tramp je naglasio da će porodicama žrtava biti omogućeno da lično prisustvuju izvršenju kazne.

"Oni zaslužuju da budu svjedoci PRAVDE!", poručio je američki predsjednik.