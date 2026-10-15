Đorđa Meloni u Senatu naglašava podršku Ukrajini kao ključ za mir u Evropi, uz upozorenje na opasnosti predaje.

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Đorđa Meloni je u italijanskom Senatu, uoči Evropskog savjeta, poručila da se stav vlade ne mijenja. Italija i dalje podržava Ukrajinu.

Osvrnula se na energiju i visoke račune, ali najviše na položaj Italije u Evropi i pomoć Kijevu. Govor je pozdravljen ovacijama i aplauzom. Glavna poruka je da podrška Ukrajini nije suprotnost miru, već njegov preduslov.

„Svi želimo mir. Razlika je u tome kako mislimo da se on postiže. Po mom mišljenju, podrška Ukrajini nije alternativa miru: ona ga omogućava. Ako agresor može da zahtijeva predaju protivnika, kakvu potrebu ima da pregovara? Predaja nije mir, to je osvajanje“, rekla je.

Upozorila je i na to šta bi značio prestanak pomoći.

„Kad bismo prestali da pomažemo Ukrajini, to bi bila predaja, a ne mir, i vratili bismo se sovjetskom imperijalizmu“, rekla je, piše Secolo d’Italia.

„Lično mi ne nedostaju te godine, ne nedostaju mi ruski tenkovi koji su ugušili ustanke u Pragu i Budimpešti. Ne nedostaje mi Berlinski zid. I niko me neće ubijediti da se predaja onih koji brane svoju slobodu može nazvati mirom. Mir koji želimo i na kom radimo, čak i po cijenu gubitka podrške, jeste pravedan mir. Jer samo pravedan mir može da traje, samo pravedan mir štiti Evropu i naše interese. Stoga stav Vlade ostaje nepromijenjen. Podrška Kijevu, s posebnom pažnjom prema civilnom stanovništvu, pritisak na Moskvu i evroatlantsko jedinstvo ostaju stubovi našeg djelovanja“, rekla je Meloni.

Meloni je istakla da Italija radi na "pravednom miru", čak i po cIJenu konsenzusa, jer samo takav mir može da traje i štiti Evropu i njene interese. Stubovima politike svoje vlade nazvala je podršku Kijevu, uz posebnu pažnju prema civilnom stanovništvu, pritisak na Moskvu i evroatlantsko jedinstvo.

Italijanska premijerka je istakla da Rim teži "pravednom miru" bez obzira na političku cenu, naglasivši da jedino takav ishod garantuje dugoročnu stabilnost i zaštitu evropskih interesa. Kao ključne stubove vladine strategije izdvojila je pomoć Kijevu, uz poseban fokus na zaštitu civila, nastavak pritiska na Moskvu i očuvanje evroatlantskog jedinstva.

(MONDO)