Dva trgovačka broda napadnuta su u crnomorskim vodama Bugarske, od kojih je jedan potopljen, dok Kijev i Sofija iznose potpuno suprotne stavove o tome ko stoji iza udara.

Izvor: X/Alerta Noticias UKR 24

Nakon što su juče u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru napadnuta dva trgovačka broda, pri čemu je jedan potonuo dok je drugi teško oštećen, o dramatičnom incidentu oglasili su se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov, iznijevši oprečne stavove o tome ko stoji iza udara.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, pozivajući se na večernje obraćanje ukrajinskog predsjednika, Zelenski tvrdi da je ukrajinska mornarica stupila u kontakt s bugarskim kolegama te da je nepobitno utvrđeno kako je riječ o ruskom kombinovanom napadu pomorskim i vazdušnim dronovima.

Ukrajinski čelnik naglasio je da snage Kijeva nisu izvodile nikakve operacije na tom području mora te je optužio Moskvu da namerno pokušava zapadni dio Crnog mora učiniti potpuno nesigurnim za civilnu plovidbu.

URGENTE Dos navíos son golpeados por drones en el mar NegroDos buques comerciales fueron alcanzados por drones en la zona exclusiva búlgara del Mar Negro, uno de los cuales se hundió, según los servicios de salvamento marítimo de Bulgaria. Las autoridades rumanas confirmaron la muerte de dos tripulantes y el rescate de 11 personas, mientras que varios marineros resultaron heridos durante la emergencia. — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token)October 6, 2026

"Jedan brod je potopljen, dok je drugi pretrpio znatna oštećenja. Izražavamo saučešće svima pogođenima. Ovo je nastavak ruske strategije eskalacije, dan ranije pogođen je brod u rumunskim vodama, njihovi dronovi stalno upadaju u Moldaviju, a napadi na naše luke ne prestaju. Za ovakvu agresivnost potreban je jasan odgovor i koordinacija s partnerima", poručio je Zelenski.

⚡️ Zelensky accuses Russia of attacking commercial vessels off the Bulgarian coastTwo ships were attacked by drones in Bulgaria’s exclusive economic zone. The Alfa Watan sank roughly three minutes after the explosions, with 15–20 crew members reported missing. The second vessel, Able, caught fire, and 18 people were evacuated.Bulgarian authorities have not publicly named those responsible. Zelensky said Ukrainian forces carried out no operations in the area and that, after contacts between the Ukrainian and Bulgarian militaries, it was established that the attack involved Russian sea and aerial drones.At the same time, Sofia said it does not currently intend to invoke Articles 4 or 5 of the North Atlantic Treaty. — NEXTA (@nexta_tv)October 6, 2026

"Postali smo dio hibridnog rata"

S druge strane, bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je za televiziju bTV da zvanična Sofija zasad ne može sa sigurnošću da potvrdi čiji su dronovi izveli udar. Prema njegovim riječima, ne može se sa sto posto sigurnosti reći da li su letjelice bile ruske ili ukrajinske dok se ne pronađu njihovi ostaci ili dok jedna od strana zvanično ne preuzme odgovornost, premda bugarska strana vjeruje da su u napadu korišćeni i pomorski dronovi.

The crew of a merchant ‌ship was missing on Tuesday after the vessel sank in the Black Sea off NATO member Bulgaria following a drone strike, that PM described as a gross violation of international law. "Probably a Russian attack", a maritime security source said. (Reuters) https://t.co/NkEM8ZE3wS — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en)October 6, 2026

Stojanov je naglasio kako ovaj incident definitivno nije bio nesreća nego ciljani napad, dodavši kako je Bugarska time postala deo "hibridnog rata između Ukrajine i Rusije". Istakao je da se sukob vodi u neposrednom susedstvu Bugarske te da ovakvi događaji, nažalost, više ne predstavljaju iznenađenje u trenutnim bezbednosnim okolnostima.

Jedan teretnjak potonuo, posada nestala

Napad se odigrao oko tri sata ujutru, približno 70 nautičkih milja istočno od Bjele, odnosno oko 130 kilometara od bugarske obale. Mete su bila dva civilna teretna broda: Alfa Vatan, koji je plovio pod zastavom Toga, te Able, pod zastavom Palaua.

Alfa Vatan pretrpio je razorna oštećenja i ubrzo potonuo. Posada tog teretnjaka vodi se kao nestala, a bugarski spasilački timovi na mjestu događaja pronašli su tek prevrnuti čamac, tri prazna splava za spasavanje i prsluke, bez ikakvog traga mornarima.

Drugi brod, Able, koji je prevozio pšenicu i kretao se prema jugu, zahvatio je veliki požar nakon udara. Svih 18 članova posade, većinom turskih i indijskih državljana, uspelo je da napusti plovilo, nakon čega ih je spasio bugarski ro-ro brod Dioskurija. Dvojica mornara zadobila su teže povrede, uključujući opekotine i povrede glave, te su hitno prebačeni u Vojnomedicinsku akademiju u Varni.

Spaseni mornar tvrdi da je udar stigao ispod vode

Jedan od spasenih turskih mornara sa broda Able izjavio je nakon dolaska u Varnu kako veruje da je eksplozija došla ispod površine mora te je odmah posumnjao na ruske snage jer je brod prevozio ukrajinski teret. Ipak, njegove riječi za sada ostaju na nivou ličnog utiska i nisu zvanično potvrđene od strane istražitelja.

A Togo-flagged merchant ship sank off Bulgaria after a drone attack, with its crew missing. A second ship was also hit and its crew was rescued. Bulgaria’s prime minister called the attacks a ‘flagrant violation’ of international and maritime law. https://t.co/B5GIpOczqj — Al Jazeera English (@AJEnglish)October 6, 2026

Bugarski premijer Rumen Radev incident je ocenio kao grubo kršenje međunarodnog prava i pravila pomorskog saobraćaja, upozorivši na hitnom sastanku bezbednosnih službi da širenje sukoba u crnomorskom bazenu dramatično otežava komercijalnu plovidbu i podiže troškove osiguranja.

The situation in the Black Sea is increasingly concerning.Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea.This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast.While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning.Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen)October 6, 2026

Zbog ovog napada na trgovačke brodove u isključivoj ekonomskoj zoni članice NATO-a zabrinutost je izrazila i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.