U novom ruskom vazdušnom napadu teškim bombama na stambenu četvrt Slavjanska ranjeno je najmanje 14 osoba. Zapaljene su petospratnice, a spasioci su prekinuli akciju zbog opasnosti.

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U ruskom vazdušnom napadu na stambenu četvrt u Slavjansku ranjeno je najmanje 14 osoba. Ruske snage su u popodnevnim satima na grad bacile dvije vazdušne bombe koje su oštetile sedam petospratnica i izazvale tri požara, piše Kijev post (Kyiv Post).

Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin izvijestio je da su bombe pogodile stambenu zonu. Prvobitno je potvrdio da je povređeno deset osoba u dobi od 36 do 82 godine, ali je taj broj kasnije porastao na 14.

"Žrtvama je pružena neophodna medicinska pomoć", rekao je Filaškin i dodao da ruske snage "još jednom namjerno gađaju stambene četvrti".

Državna služba Ukrajine za vanredne situacije (SES) potvrdila je da su se zbog napada zapalile dvije petospratnice i nekoliko garaža, a požari su zahvatili ukupnu površinu od oko 630 kvadratnih metara. Vatrogasci su ugasili plamen na dva balkona i u garažama, te su uspješno lokalizovali još jedan požar. Akcija sanacije terena morala je biti privremeno prekinuta zbog opasnosti od novog granatiranja.

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Those reading the previous thread, in the early hours of this morning (European time) will know there was also a Ukraine attack in Voronezh.



Many reported the Wildberries warehouse had been attacked, but that's still unconfirmed, so clearly there's no huge fire there.pic.twitter.com/87kBjGely0 — Tim White (@TWMCLtd)July 23, 2026

Učestali napadi na istoku Ukrajine

Ovo nije prvi takav napad na grad poslednjih nedelja. Sredinom prijepodneva 13. jula na centralni dio Slavjanska bačene su tri vođene vazdušne bombe FAB-250. Načelnik gradske vojne uprave Vadim Ljah izjavio je da je teško streljivo uzrokovalo velika razaranja u gusto naseljenom području. U tom napadu poginuo je 67-godišnji muškarac, troje ljudi je povrijeđeno, a oštećene su desetine zgrada.

Samo dva dana ranije ruske snage izvele su novi talas napada na istoku zemlje, sa težištem na Donjeckoj i Harkovskoj oblasti.

Žrtve i u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti u gotovo 40 napada tokom jednog dana poginulo je troje ljudi, a 32 osobe su ranjene. Među hospitalizovanima je i dvogodišnja djevojčica. U bombardovanju su oštećene 23 stambene zgrade, obrazovna ustanova i više automobila. Ovi napadi dio su intenzivne ruske vazdušne kampanje koja širom Ukrajine traje još od prošlog vikenda.