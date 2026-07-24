U novom ruskom vazdušnom napadu teškim bombama na stambenu četvrt Slavjanska ranjeno je najmanje 14 osoba. Zapaljene su petospratnice, a spasioci su prekinuli akciju zbog opasnosti.
U ruskom vazdušnom napadu na stambenu četvrt u Slavjansku ranjeno je najmanje 14 osoba. Ruske snage su u popodnevnim satima na grad bacile dvije vazdušne bombe koje su oštetile sedam petospratnica i izazvale tri požara, piše Kijev post (Kyiv Post).
Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin izvijestio je da su bombe pogodile stambenu zonu. Prvobitno je potvrdio da je povređeno deset osoba u dobi od 36 do 82 godine, ali je taj broj kasnije porastao na 14.
"Žrtvama je pružena neophodna medicinska pomoć", rekao je Filaškin i dodao da ruske snage "još jednom namjerno gađaju stambene četvrti".
Državna služba Ukrajine za vanredne situacije (SES) potvrdila je da su se zbog napada zapalile dvije petospratnice i nekoliko garaža, a požari su zahvatili ukupnu površinu od oko 630 kvadratnih metara. Vatrogasci su ugasili plamen na dva balkona i u garažama, te su uspješno lokalizovali još jedan požar. Akcija sanacije terena morala je biti privremeno prekinuta zbog opasnosti od novog granatiranja.
1/2— Tim White (@TWMCLtd)July 23, 2026
Those reading the previous thread, in the early hours of this morning (European time) will know there was also a Ukraine attack in Voronezh.
Many reported the Wildberries warehouse had been attacked, but that's still unconfirmed, so clearly there's no huge fire there.pic.twitter.com/87kBjGely0
Učestali napadi na istoku Ukrajine
Ovo nije prvi takav napad na grad poslednjih nedelja. Sredinom prijepodneva 13. jula na centralni dio Slavjanska bačene su tri vođene vazdušne bombe FAB-250. Načelnik gradske vojne uprave Vadim Ljah izjavio je da je teško streljivo uzrokovalo velika razaranja u gusto naseljenom području. U tom napadu poginuo je 67-godišnji muškarac, troje ljudi je povrijeđeno, a oštećene su desetine zgrada.
Samo dva dana ranije ruske snage izvele su novi talas napada na istoku zemlje, sa težištem na Donjeckoj i Harkovskoj oblasti.
Žrtve i u Dnjepropetrovskoj oblasti
U Dnjepropetrovskoj oblasti u gotovo 40 napada tokom jednog dana poginulo je troje ljudi, a 32 osobe su ranjene. Među hospitalizovanima je i dvogodišnja djevojčica. U bombardovanju su oštećene 23 stambene zgrade, obrazovna ustanova i više automobila. Ovi napadi dio su intenzivne ruske vazdušne kampanje koja širom Ukrajine traje još od prošlog vikenda.