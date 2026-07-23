Rusija izdala nalog za hapšenje novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske Mihaila Drapatuja.

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Tek što je postavljen novi vrhovni komandant ukrajinske vojske Mihailo Drapatuj nakon šokantne smjene Oleksandra Sirskog, Ruska Federacija je već izdala nalog za njegovo hapšenje, piše "Moscow Times". Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije je ažuriralo svoju bazu podataka sa osobama koje treba uhapsiti i dodat je Drapatuj bez konkretnog navođenja optužbi.

Ono što se zna odranije, prema pisanju lista iz Moskve, jeste da je Ruski Istražni odbor još 2023. godine optužio Drapatuja da je zbog njega poginulo 154 osobe na istoku Ukrajine u periodu između 2017. i 2019. godine. Rusija je ovaj nalog izdala svega nekoliko sati nakon postavljenja Drapatuja u utorak 21. jula.

Ko je Mihailo Drapatuj, novi vrhovni komandant ukrajinske vojske?

Tokom protesta u Kijevu prethodnih dana, dio okupljene mase je tražio da baš Drapatuj bude postavljen za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. Prema pisanju pomenutog ukrajinskog lista, ne zna se mnogo o generalu Drapatuju - važi za poštovanog komandanta u ukrajinskoj vojsci i poznat je kao vođa koji voli da bude efikasan.

On se bori protiv ruske vojske više od 10 godina. Proslavio se 2014. godine u Donbasu kada je izdao naredbu da oklopno vozilo probije blokadu u Marijupolju kako bi se spasili zarobljeni ukrajinski policajci.

Takođe, sredinom 2024. je zaustavio ruski proboj kod Harkova i postao je najmlađi komandant ukrajinske kopnene vojske. Riječ je o jednoj od najviših dužnosti u ukrajinskoj vojsci.