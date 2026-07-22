Mihailo Drapatuj je novi vrhovni komandant ukrajinske vojske.

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Mihailo Dramatuj je novi vrhovni komandant ukrajinske vojske, piše "Kijev Independent". On je večeras postao vrhovni komandant ukrajinske vojske nakon što je smijenjen Oleksandr Sirski ukazom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Zelenski je smijenio Sirskog nakon što su bijesnili protesti u Kijevu, prijestonici Ukrajine, nakon što je Zelenski prvo smijenio ministra odbrane Mihajla Fedorova koji je bio vrlo popularan u javnosti. Spekulisalo se da je Sirski navodno uticao na Zelenskog da smijeni Fedorova što je razbijesnilo narod koji je tražio hitnu smjenu Sirskog.

"Odlučio sam da Mihajlo Drapati postane novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Zajedno sa Mihajlom, Jevhenom Hmarom i Pavlom Palisom utvrdili smo kako treba obnoviti strukturu Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Činjenica je da je Oleksandar Sirski ostvario važne rezultate za Ukrajinu u odbrani Kijeva, tokom harkovske kontraofanzive i operacije u Kurskoj oblasti. Prošli smo dug put, odbrana Ukrajine se nastavlja i prema svakom vojniku mora se odnositi dostojanstveno. Zahvalan sam Oleksandru Sirskom i svakom našem vojniku što Ukrajina i dalje drži snažne položaje na frontu", rekao je Zelenski u obraćanju nakon postavljenja Dramatuja, novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske.

I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that…pic.twitter.com/spK2B2ppHP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 21, 2026

Ko je Mihailo Drapatuj, novi vrhovni komandant ukrajinske vojske?

Tokom protesta u Kijevu prethodnih dana, dio okupljene mase je tražio da baš Drapatuj bude postavljen za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. Prema pisanju pomenutog ukrajinskog lista, ne zna se mnogo o generalu Drapatuju - važi za poštovanog komadanta u ukrajinskoj vojsci i poznat je kao vođa koji voli da bude efikasan.