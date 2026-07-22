Kapetan je odlučio da se avion vrati na aerodrom nakon što je sukob među putnicima procijenjen kao ozbiljna prijetnja bezbjednosti leta. Policija je po slijetanju privela učesnike incidenta.

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Avion kompanije Izi Džet morao je da se vrati na aerodrom Tenerife-Jug nakon što je tokom leta prema Liverpulu izbila masovna tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika.

Incident se dogodio u utorak uveče, oko pola sata nakon polijetanja. Kapetan je donio odluku da prekine let i vrati avion na polazni aerodrom, jer je procijenjeno da sukob predstavlja ozbiljan rizik po bezbjednost putnika i posade.

Nakon slijetanja, avion na letu EZY3352 dočekala je lokalna policija na zahtjev posade, prenosi „Skaj njuz“.

Policija privela učesnike tuče

Kompanija Izi Džet saopštila je da je avion vraćen zbog grupe putnika koja se neprimjereno ponašala.

„Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimjereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da procijeni sve situacije i brzo i adekvatno reaguje kako bi bezbjednost leta i drugih putnika u svakom trenutku bila zaštićena“, navodi se u saopštenju kompanije.

Nakon policijske intervencije i privođenja putnika koji su učestvovali u incidentu, avion sa ukupno 186 putnika nastavio je putovanje ka Liverpulu.