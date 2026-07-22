Žena je stradala na stanici u Varnemindeu nakon što je legla pod voz, dok se par koji je bio na peronu sada suočava sa mogućim krivičnim posljedicama

Izvor: Kurir/printscreen focus.de

Njemačka policija pokrenula je istragu protiv muškarca i žene koji su, prema navodima istražitelja, posmatrali kako žena na željezničkoj stanici u Varnemindeu pokušava da oduzme sebi život, a nijesu pokušali da joj pomognu niti da pozovu hitne službe.

Kako navode njemački mediji, tragedija se dogodila na peronu stanice Rostok–Varneminde. Žena je pred očima prisutnih prišla šinama, legla pod parkirani voz, a prolaznici nijesu reagovali.

Policija je nakon objavljivanja snimaka sa sigurnosnih kamera uspjela da identifikuje osumnjičeni par, zahvaljujući informacijama svjedoka. Portparol policije potvrdio je da je istraga u toku i da su osumnjičeni već dobili poziv za razgovor u policiji u Rostoku.

„Istraga je u toku, kao i kod svakog drugog krivičnog djela“, kazao je portparol za njemački „Bild“.

Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da su osumnjičeni počinili krivično djelo nepružanja pomoći. U Njemačkoj se ignorisanje situacije u kojoj je nečiji život ugrožen može kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana.

Tužilaštvo ističe da je u ovom slučaju postojalo više mogućnosti da se reaguje – razgovor sa ženom, pozivanje hitnih službi ili upozoravanje zaposlenih na željeznici mogli su, kako navode, spriječiti tragediju.

Glavni javni tužilac Rostoka Harald Novak potvrdio je da postoji osnovana sumnja za krivično djelo, bez obzira na to što je riječ o pokušaju samoubistva.

Za sada nije poznato zbog čega par nije reagovao. Osumnjičeni će biti saslušani u prisustvu advokata, koji se za sada nije oglašavao povodom slučaja.