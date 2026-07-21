Iran pogodio američku vojnu bazu u Jordanu, vojni analitičar otkrio kako je Iran promijenio taktiku raketnih napada.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Iran je u petak 17. jula pogodio američku vojnu bazu u Jordanu na Bliskom istoku kada su poginula dva vojnika, dok se jedan i dalje vodi kao nestao, piše "CBS News". Američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da "kada iranska raketa pogodi cilj, to znači da američka protivvazdušna odbrana ili nije uspjela da je presretne ili je uopšte nije na vrijeme uočila".

"Jedna je prošla", naveo je Rubio.

Vidi opis Iran promijenio taktiku i pogodio važnu američku vojnu bazu: Ima mrtvih vojnika, ovo je tajna uspjeha Teherana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

U razgovoru za "CBS News", vojni analitičar Kasid Mahmud smatra da je Iran u prethodnom periodu promijenio taktiku napada zbog čega je sve veći broj američkih gubitaka. On je objasnio kako je Iran u značajnoj mjeri unaprijedio svoje vojne sposobnosti.

"Iranci su unaprijedili raketnu tehnologiju. Razvijaju nove tehnike i sposobnosti kako bi povećali domet svojih napada, kombinujući rakete i dronove kako bi preopteretili radarske sisteme odbrane.

Iranci koriste jednostavne rakete da bi omeli radare. Zatim lansiraju kvalitetnije projektile koji mijenjaju krajnji cilj u poslednjih 30 do 40 kilometara leta", kaže on.

Objasnio je da promjena putanje u završnoj fazi leta otežava PVO sistema presretanje takvih raketa. Zbog toga je Iran u prethodnom periodu zabilježio poveći broj pogodaka.