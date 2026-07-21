Na aerodromu u Zagrebu preminuo je putnik u avionu pred samo polijetanje. Iako medicinska ekipa nije uspjela da ga spase, let je ubrzo nastavljen istim avionom i sa potpuno istom posadom.

Izvor: x/printscreen

U avionu kompanije Lauda Europe juče je na Aerodromu Franjo Tuđman u Zagrebu prije polijetanja preminuo putnik, saznaju mediji. Prema informacijama čitalaca, putniku je pozlilo dok je avion bio u fazi taksiranja, što znači da avion nije bio u vazduhu, već se kretao po aerodromskoj površini.

Kabinska posada je, uz pomoć medicinske ekipe, pokušala da reanimira putnika, ali reanimacija je bila neuspješna. Nakon što je tijelo preminule osobe iznijeto iz aviona, let je, prema informacijama koje smo dobili, nastavljen istim avionom i sa istom posadom.

Aerodrom potvrdio medicinski incident

Sa Aerodroma Zagreb potvrdili su za Index da je juče zabilježen medicinski incident.

"Možemo da potvrdimo da je na Aerodromu Franjo Tuđman u ponedeljak, 20. jula 2026., zabilježen medicinski incident i da su nadležne službe aerodroma reagovale promptno i sprovele sve radnje iz svoje nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima", odgovorili su sa aerodroma.

Dodali su da zbog zaštite privatnosti i činjenice da nisu nadležni za operativne detalje ne mogu da iznose više informacija.

"Zbog zaštite privatnosti osobe, kao i činjenice da Međunarodni aerodrom Zagreb d.d. nije nadležan za iznošenje operativnih detalja u vezi sa letom, putnikom, posadom, medicinskim postupanjem, odlukama prevoznika ili eventualnim postupanjem drugih nadležnih organa, nismo u mogućnosti da damo dodatne informacije o ovom slučaju", naveli su.

"Još jednom želimo da istaknemo da su sve aktivnosti u nadležnosti operatera aerodroma sprovedene u skladu sa važećim propisima i utvrđenim procedurama koje se primjenjuju u ovakvim okolnostima", stoji u odgovoru Aerodroma Zagreb.

Ko odlučuje da li let može da se nastavi?

U ovakvim situacijama aerodrom pruža usluge iz svoje nadležnosti, uključujući intervenciju svojih službi i koordinaciju na zemlji. Međutim, odluke o samom letu, posadi i nastavku putovanja po pravilu su u nadležnosti avio-prevoznika, u ovom slučaju Laude, i kapetana aviona.

Prema evropskim vazduhoplovnim pravilima, operater mora da osigura da avionom na aerodromskoj površini upravlja kvalifikovani pilot ili drugo posebno osposobljeno lice koje je operater odredio.

Ne postoji javno dostupno pravilo prema kojem se let automatski otkazuje nakon smrti putnika dok je avion još na zemlji. Ipak, odgovornost za bezbjednosnu procjenu i odluku o nastavku leta je na kapetanu aviona i avio-kompaniji, uz postupanje nadležnih službi i poštovanje internih procedura prevoznika.

(Index/MONDO)