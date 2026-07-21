Turska je odbila da podrži modernizaciju NATO mreže naftovoda i gasovoda duge oko 10.000 kilometara, koja predstavlja dio priprema Alijanse za mogući sukob sa Rusijom. Ankara navodno zahtijeva da njenim projektima bude obezbijeđena prednost prilikom dodjele sredstava.

Izvor: YouTube/screenshot/PBS NEWSHOUR

Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz vremena Hladnog rata koji povezuju zemlje NATO-a, vrijedan 27 milijardi eura, objavili su mediji, prenosi "Sputnjik".

Zemlje Alijanse trenutno vode intenzivne pregovore o konačnom usaglašavanju sporazuma koji bi omogućio proširenje mreže cjevovoda duge oko 10.000 kilometara, od zapadne Evrope do novih članica Alijanse na istoku i sjeveru. Ovaj projekat dio je širih priprema NATO-a za mogući sukob sa Rusijom.

Vrijednost cjelokupne modernizacije procjenjuje se na 27 milijardi eura, a Ankara je u poslednjem trenutku pokušala da izbori konkretne ustupke.

Prema navodima dvojice diplomata, Turska je prošle nedelje, tokom sastanka predstavnika 32 države članice, odbila da odobri sporazum ukoliko turskim projektima ne bude obezbijeđeno prioritetno finansiranje.

(RT Balkan/Mondo)