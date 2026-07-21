Tanker za propan "Gas Lisabon", koji plovi pod liberijskom zastavom, pogođen je nedaleko od rumunske obale. Posada je evakuisana, trojica mornara su povrijeđena, a sumnja se da je brod pogodio pomorski dron.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Tanker za propan "Gas Lisabon", koji plovi pod liberijskom zastavom, pogođen je sinoć dvadesetak nautičkih milja od rumunske obale, objavio je rumunski predsjednik Nikušor Dan.

Brod je isplovio iz luke Aleksandrija u Egiptu i bio je na putu ka ukrajinskoj luci Reni. Prema medijskim izvještajima, na tankeru je došlo do eksplozije, a sumnja se da ga je pogodio pomorski dron, piše Ukrajinska pravda.

Akcija spasavanja i stanje broda

Na mesto incidenta ubrzo su stigla dva broda rumunske Agencije za spasavanje na moru. Cijela posada je evakuisana, a trojica povrijeđenih članova prevezena su na kopno, potvrdio je predsjednik. Prema informacijama portala Digi24, tanker se nalazi 26 kilometara od obale, naspram grada Sfantu Georghe.

Na lokaciju je poslat tegljač koji nadzire brod kako ne bi nekontrolisano plutao i ugrozio bezbjednost plovidbe. Brod i dalje gori, a svim plovilima u blizini izdato je upozorenje da izbjegavaju opasno područje.

În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

⁰La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)July 21, 2026

Istraga i zvanične izjave

Rumunski predsjednik Nikušor Dan izjavio je da se utvrđuju sve okolnosti i uzroci incidenta. Izvori navode da porijeklo pomorskog drona, za koji se sumnja da je pogodio brod, za sada nije poznato.

"Državne službe su u stanju visoke pripravnosti. Utvrđuju se okolnosti, uzroci i odgovorni za ovaj ozbiljan incident, koji je najvjerovatnije dio ilegalne ruske agresije na Ukrajinu", naglasio je Dan.

Prethodni napad u Crnom moru

Incident se dogodio samo dva dana nakon što su ruske snage prekjuče u Crnom moru kod Odese izvele raketni napad na trgovački brod Golden Leo. Brod je plovio pod zastavom Gvineje Bisao i prevozio je žito.

U tom napadu poginuo je ukrajinski pilot, a na brodu je bilo još 17 članova posade, državljana Sirije i Indije. Ukrajinska uprava morskih luka kasnije je objavila da je ukupan broj poginulih u napadu na Golden Leo deset.