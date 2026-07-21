Protiv dvojice muškaraca iz Skoplja podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su fizičkom silom i prijetnjama napastvovali 32-godišnju ženu iz Srbije koja boravi u glavnom gradu Sjeverne Makedonije.

Izvor: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Protiv dvojice stanovnika Skoplja podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo s*ksualni napad i silovanje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Sektor unutrašnjih poslova Skoplje, odnosno Jedinica za nasilni kriminal i Odeljenje za krvne i seksualne delikte, podnio je po hitnom postupku krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Skoplju protiv A. M. (41) i J. R. (34), obojice iz Skoplja.

Ženu navodno napali pored puta

Prema navodima policije, incident se dogodio 17. jula oko 21.45 časova, pored puta Gorno Lisiče–Dolno Lisiče.

Dvojica osumnjičenih su, kako se sumnja, upotrebom fizičke sile i prijetnji izvršila s*ksualni napad nad 32-godišnjom ženom iz Srbije koja ima boravište u Skoplju.

Osumnjičenima privremeno oduzeti pasoši

Osumnjičeni su izvedeni pred sudiju za prethodni postupak, koji im je odredio mjeru privremenog oduzimanja putnih isprava.

Druge mjere protiv osumnjičenih za sada nisu navedene u saopštenju, prenose makedonski mediji.

(Skopje1.mk/Mondo)