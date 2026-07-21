Muškarac je u utorak ujutru nožem napao dvoje grčko-američkih turista u blizini ulaza na Akropolj i Muzej Akropolja u Atini. Žena je lakše, a muškarac teže povrijeđen, dok je napadač odmah uhapšen.

Izvor: YouTube/screenshot/TlifeVideo/Video By Đemba

Muškarac je u utorak ujutru nožem napao i povrijedio dvoje turista u blizini drevnog Akropolja u Atini, jedne od najvećih turističkih atrakcija u Grčkoj, saopštila je policija.

Napadač je na pješačkoj ulici, nedaleko od ulaza na Akropolj i Muzej Akropolja, napao muškarca i ženu, oboje američke državljane grčkog porijekla.

Žena je zadobila lakše povrede noge, dok je muškarac ozbiljnije povrijeđen po ruci, navela je policija.

Napadač uhapšen na mjestu događaja

Policija je napadača savladala i uhapsila na mjestu događaja, dok su povrijeđeni turisti vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.

Identitet osumnjičenog nije odmah saopšten. Policija je navela da je djelovalo da muškarac ima psihičke probleme, ali detalji o njegovom zdravstvenom stanju nisu objavljeni.

Grčki mediji preneli su da je osumnjičeni navodno nasumično prijetio prolaznicima nožem, kao i da je policiju o incidentu obavijestio jedan građanin.

Akropolj i muzej nastavili da rade

Napad nije doveo do zatvaranja Akropolja ili muzeja, koji su nastavili da rade uobičajeno.

Nasilni napadi na ulicama relativno su retki u Grčkoj. U aprilu su vlasti uhapsile 89-godišnjeg muškarca koji je navodno pucao iz sačmarice u prostorijama socijalnog osiguranja i zgradi suda u centru Atine.

Tada su povrijeđene najmanje četiri osobe, a grčki mediji prenijeli su da je napadač bio nezadovoljan zbog pitanja povezanih sa socijalnim osiguranjem.

Akropolj godišnje posjećuju milioni turista

Na brdu Akropolj nalazi se gotovo 2.500 godina star Partenon, kao i drugi antički spomenici koji svake godine privlače milione turista.

Akropolj je prošle godine posetilo približno 4,6 miliona ljudi.

(AP News/Mondo)