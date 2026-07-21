Filipini su osudili Kinu nakon sukoba vojnika u Južnom kineskom moru, gdje su se udarali palicama i veslima na čamcu.

Izvor: @Breaking911/X

Filipini su osudili Kinu nakon objave snimka koji prikazuje sukob posada dvije zemlje u Južnom kineskom moru.

Na snimku se vidi kako pripadnici kineske mornarice udaraju filipinske oficire na gumenom čamcu dok su ih ovi pokušavali ispratiti iz spornog područja.

Prema informacijama filipinskih oružanih snaga, jedan mornar zadobio je posjekotinu na glavi dugu gotovo četiri centimetra nakon udarca palicom, prenosi BBC.

Video sukoba, koji se dogodio kod grebena Ajungin, poznatog i kao Seknd Tomas Šoul, objavila je filipinska vojska.

Riječ je o podvodnom grebenu u Južnom kineskom moru koji se nalazi unutar isključivog privrednog pojasa Filipina.

Chinese and Philippine naval forces clashed today near the disputed Second Thomas Shoal in the West Philippine Sea. During the confrontation, crews aboard two small vessels were seen striking each other with sticks and oars.pic.twitter.com/IgQj9ZjRYl — Breaking911 (@Breaking911)July 21, 2026

Kineska obalna straža u svom saopštenju navela je da je filipinska posada ignorisala njihova brojna i ponovljena upozorenja.

Optužili su filipinsku posadu da se namjerno zabila u njihov brod i napala kineske oficire veslima, motkama i drugim predmetima.

Učestali sukobi brodova u spornim vodama Južnog kineskog mora ponovo su razbuktali tenzije između Kine i Filipina. Dok Peking pretenduje na gotovo čitavo vodeno područje, Manila naglašava da se sporni grebeni nalaze u njenoj isključivoj ekonomskoj zoni, pozivajući se na međunarodno pravo.

Prebacivanje krivice za provokacije traje s obe strane, dok globalna zajednica apeluje na suzdržanost i diplomatsko rešenje radi sprečavanja teže eskalacije.

(MONDO)