Djevojčica (4) se udavila na bazenu hotela u Italiji.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Porodica iz Austrije doživjela je strašnu tragediju tokom letovanja u Italiji jer se maloljetna djevojčica (4) utopila u bazenu na hotelu, piše njemački "Bild". Pod istragom se nalazi otac (56) djevojčice koji je bio sa njom na bazenu, dok su majka djevojčice i dvije starije sestre bile u sobi u tom trenutku.

Tragedija se dogodila u subotu 18. jula oko 14 časova u mjestu Milano Maritima kod pokrajine Ravena. Tijelo djevojčice pronašla su dvojica dječaka koja su primijetila otvorena vrata bazena koji pripada hotelu.

Prema dosadašnjim informacijama, tijelo djevojčice bilo je osam minuta u vodi prije nego što je primijećeno i izvučeno napolje. Dječaci su odmah zvali pomoć, ali nažalost ljekar koji se tu brzo stvorio nije mogao ništa da uradi.

Prema prvim informacijama, otac je navodno ostavio ćerku samu na kratko u prostoriji između igrališta i bazena kako bi otišao do sobe na kratko. Međutim, djevojčica je otišla do bazena što se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera.

Ona je upala u vodu, a kada se otac već vratio, ona je već bila preminula. Na bazenu u tom trenutku nije bilo spasioca.

Istraga se vodi i protiv vlasnika hotela zbog ubistva iz nehata. U toku je obdukcija, hotelski bazen je zatvoren do daljnjeg, istraga je u toku.