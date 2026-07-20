Moldavija trenutno ima zalihe dizela za oko osam dana, dok rezerve benzina mogu da pokriju potrošnju za približno 18 dana.
Moldavska Nacionalna agencija za regulaciju energetike (ANRE) saopštila je danas da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za osam dana.
ANRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdijevanju dizel gorivom.
Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promjene međunarodnih cijena i uslove snabdijevanja.
Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.
Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cijena, kao i primjenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cijena regulisanih proizvoda.
ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obavještavati javnost o svim promjenama značajnim za potrošače.