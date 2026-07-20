Moldavija trenutno ima zalihe dizela za oko osam dana, dok rezerve benzina mogu da pokriju potrošnju za približno 18 dana.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Youtube/ Emisija SAT - Zvanični kanal/Printscreen

Moldavska Nacionalna agencija za regulaciju energetike (ANRE) saopštila je danas da Moldavija ima rezerve benzina za 18 dana i dizel goriva za osam dana.

ANRE je saopštila na kanalu Telegram da na tržištu nema opšte nestašice standardnih naftnih derivata, nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućim problemima u snabdijevanju dizel gorivom.

Agencija je navela da kontinuirano prati stanje na tržištu goriva, kao i kretanja na međunarodnim tržištima nafte, uključujući situaciju u regionu Persijskog zaliva, koja utiče na promjene međunarodnih cijena i uslove snabdijevanja.

Prema podacima koje su privredni subjekti prijavili za 20. jul, zalihe dizela u zemlji dovoljne su za oko osam dana potrošnje, dok benzina ima za približno 18 dana.

Agencija je istakla da prati samo standardne naftne derivate koji se prodaju na benzinskim stanicama i da nadzire poštovanje pravila o transparentnom prikazivanju cijena, kao i primjenu metodologije za određivanje maksimalnih prodajnih cijena regulisanih proizvoda.

ANRE je poručila da će nastaviti da prati situaciju na tržištu i da će obavještavati javnost o svim promjenama značajnim za potrošače.