Novi satelitski snimci, koje je objavila analitička grupa AviVector, pokazuju uništeni ruski strateški bombarder Tu-95 u vazduhoplovnoj bazi Engels-2.

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Nezavisna analitička grupa AviVector objavila je komercijalne satelitske snimke kompanije Planet Labs od 19. jula, koji prikazuju uništeni ruski strateški bombarder Tu-95 na stajanci vazduhoplovne baze Engels-2 u Saratovskoj oblasti.

Time su i vizuelno potvrđene tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je ukrajinska Služba bezbijednosti (SBU) uništila ovaj avion u sklopu šireg talasa napada dronovima izvedenog u noći između 16. i 17. jula, piše Defence Blog.

Satellite images of Engels-2 Air Base as of July 19, 05:10 UTC



On the night of July 16, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95MS strategic bomber at Engels-2 Air Base.



Two Tu-95MS were at Engels Air Base for a long period of time and conducted rotations,…pic.twitter.com/60707jLmGj — AviVector (@avivector)July 19, 2026

Analiza dostupnih snimaka ukazuje na to da su dronovi pogodili zadnji dio bombardera, izazvavši požar koji je u potpunosti uništio strukturu trupa, sve do unutrašnjeg prostora u kojem avion nosi svoje krstareće rakete.

Budući da se Tu-95 ne proizvodi već decenijama, ovakva opsežna strukturna oštećenja praktično je nemoguće popraviti, što znači da je avion trajno izbačen iz upotrebe.

Trajno smanjenje kapaciteta

Gubitak svakog aviona ovog tipa ima ogroman značaj za Moskvu. Tu-95 je sovjetski turbopropelerski bombarder koji se još od pedesetih godina prošlog veka koristi za lansiranje dalekometnih krstarećih raketa, poput Kh-101, sa bezbjedne udaljenosti i van dometa ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Kako Rusija više nema mogućnost izrade novih primjeraka, svaki uništeni avion predstavlja trajno smanjenje ruskih kapaciteta za dalekometne udare, a ne samo privremeni zastoj.

Engels-2 je pritom jedna od samo dvije primarne baze iz kojih Rusija izvodi većinu svojih vazdušnih napada od početka invazije. Ruske snage uložile su ogromna sredstva u zaštitu preostalih aviona na toj lokaciji - od izgradnje 17 novih armiranih skloništa do iscrtavanja lažnih dvodimenzionalnih silueta na pisti s ciljem zavaravanja operatera dronova i satelitskih analitičara.

Uprkos svim tim mjerama i značajnim finansijskim ulaganjima, najnoviji gubitak jasno pokazuje koliko je tu bazu teško u potpunosti zaštititi.

Prema podacima obavještajnog projekta Oryx, koji vodi evidenciju na osnovu vizuelnih dokaza, Rusija je od početka invazije izgubila najmanje 10 bombardera Tu-95MS.

Pritom vrijedi istaći ključni obrazac: gotovo svi potvrđeni gubici dogodili su se na zemlji, dok su avioni bili parkirani u sopstvenim bazama, umesto u vazdušnim borbama, zaključuje Defence Blog.