Zemljotres magnitude 5,4 stepeni Rihtera zabilježen je u Kanadi, blizu Vankuvera. Epicentar potresa lociran je na dubini od 9 kilometara.

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Zemljotres magnitude 5,4 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedeljak, 20. jula 2026 u 08.41 časova, Kanadu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 49.5364 i dužine -129.1445, u regionu Vankuvera.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf/MONDO)