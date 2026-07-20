Američki vojnik poginuo je u Iraku od iranskog drona, što je 17. žrtva do sada. Dok SAD žestoko uzvraćaju udare, Iran napada američke saveznike u regionu, a Izrael prijeti ulaskom u totalni rat.

Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Američki vojnik poginuo je u Iraku tokom rada sa neeksplodiranom municijom sa oborenog iranskog drona, saopštila je Američka centralna komanda (CENTCOM).

Još jedan američki vojnik je povrijeđen i prima ljekarsku pomoć zbog, kako se navodi, lakše povrede.

Prema CENTCOM-u, vojnik je poginuo u subotu, 18. jula, tokom kontrolisane detonacije neeksplodirane municije iz iranskog drona za jednosmjerni napad koji je oboren u sjevernom Iraku. To je 17. poginuli američki vojnik od početka rata sa Iranom.

CBS News javlja da je riječ o 17. poginulom američkom vojniku od početka rata sa Iranom 28. februara.

Objava dolazi dan nakon što je CENTCOM saopštio da su dva američka vojnika ubijena u iranskom napadu u Jordanu u petak. U tom napadu jedan američki vojnik vođen je kao nestao.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 19, 2026

CENTCOM je u nedelju objavio da su američki vojnici, nakon opsežne potrage, na lokaciji napada pronašli neidentifikovane posmrtne ostatke. Dodali su da je u toku postupak vještačenja kako bi se utvrdio identitet.

Amerika odgovorila novim udarima

Nakon pogibije američkih vojnika u Jordanu, američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Mete su, prema američkim zvaničnicima, bile iranske instalacije za nadzor obale, protivvazdušna odbrana, pomorski kapaciteti, kao i skladišta projektila i dronova.

Američka vojska je poslednjih dana proširila napade na Iran, gađajući energetsku infrastrukturu, luke, mostove i druge ciljeve, dok se sukob Vašingtona i Teherana sve više približava otvorenom ratu.

Iran napada zemlje sa američkim bazama

Iran je odgovorio napadima na zemlje u kojima SAD imaju značajno vojno prisustvo, uključujući Jordan, Bahrein i Kuvajt. Ranije su prijavljeni iranski raketni i napadi dronovima na ciljeve u više zalivskih država.

Kuvajtska vojska saopštila je u nedelju da njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreću iranske projektile i dronove za jednosmjerni napad. U Kuvajtu su, prema dostupnim izvještajima, pogođeni i djelovi naftne i energetske infrastrukture. Napetosti u regionu dodatno su porasle nakon iranskih napada na američke ciljeve u Jordanu i nastavka američkih udara na iransku vojnu infrastrukturu.

Izrael zaprijetio Iranu: Ako nas napadnu, udarićemo punom snagom

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je Iranu snažnim odgovorom nakon što su izraelske i jordanske snage presrele iranski projektil lansiran prema jordanskom gradu Akabi, koji se nalazi blizu izraelskog Eilata.

"Ako Iran ispali projektile na Izrael, napašćemo ih punom snagom", rekao je Kac tokom posjete postrojenju spasilačke službe. Dodao je da je Izrael spreman i na odbrambeno i na ofanzivno djelovanje protiv Teherana ako Sjedinjene Američke Države promjene svoju politiku.

Video footage published Sunday by Iranian channels claims to show the shoot down of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper yesterday off the coast of Asaluyeh in the Bushehr Province of Southern Iran, carried out by elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N).pic.twitter.com/5nBCuyPSDm — OSINTdefender (@sentdefender)July 19, 2026

Projektil išao prema Akabi, blizu izraelskog Eilata

Akaba se nalazi na jugu Jordana, odmah preko granice od izraelskog grada Eilata. Izraelska vojska ranije je objavila da je detektovala projektile lansirane iz Irana prema Akabi i upozorila na mogućnost prelivanja napada na izraelsku teritoriju.

Prema početnim procjenama izraelske vojske, projektile su presreli američki sistemi protivvazdušne odbrane, dok je Izrael aktivirao i sopstvene presretače kako bi oborio moguće fragmente koji su mogli da ugroze područje Eilata.

Šef izraelske vojske: Spremni smo da odmah nastavimo borbu

Kasnije se oglasio i načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-pukovnik Ejal Zamir, koji je poručio da će Izrael odlučno odgovoriti ako ga Iran napadne. "Pratili smo današnje lansiranje prema području Akabe, a naš sistem protivvazdušne odbrane ostaje u stanju pripravnosti kako bi zaštitio izraelske civile", rekao je Zamir vojnim komandantima na okupiranoj Zapadnoj obali, navodi se u saopštenju izraelske vojske.

"Spremni smo da odmah nastavimo borbu i djelovaćemo sa velikom odlučnošću protiv svakoga ko nam naudi", dodao je.