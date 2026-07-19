Hiljade demonstranata četvrti dan izlaze na ulice zbog nezadovoljstva stanjem na frontu, tražeći reforme u vojsci, smjenu Aleksandra Sirskog i promjene u vojnom rukovodstvu

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Protesti širom Ukrajine nastavljeni su četvrto veče zaredom, a demonstranti zahtijevaju povratak Mihaila Fedorova na mjesto ministra odbrane, smjenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, kao i šire reforme u vojsci.

Hiljade ljudi okupile su se u centru Kijeva, u blizini Nacionalnog akademskog dramskog pozorišta „Ivan Franko“, tražeći modernizaciju vojske, efikasnije komandovanje i bolji odnos vojnih rukovodilaca prema pripadnicima ukrajinskih snaga.

У Києві триває четвертий день протестів. Люди вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони, повідомляє наша кореспондентка



Відео: Яна Сірак / hromadskepic.twitter.com/ryvNLm5mp3 — hromadske (@HromadskeUA)July 19, 2026

Tokom protesta čuli su se slogani poput: „Moramo se boriti dronovima, a ne krvlju“, „Poslanici, vratite se na posao“, „Ovo nije vrijeme za odmore“ i „Sloboda govora za vojnike“.

Demonstranti su nosili i transparente sa porukama: „Vojnici služe narodu Ukrajine, a ne vrhovnom komandantu“, „Budućnost vojske se odlučuje danas“ i „Rat ne prašta greške“.

Protesti su održani i u više od 17 ukrajinskih gradova, uključujući Dnjepar, Harkov, Odesu, Lavov, Mikolajev, Vinicu, Luck, Černivce i druge sredine.

❗️Die Proteste in der Ukraine nehmen nicht ab – Menschen gehen bereits seit dem vierten Tag in Folge auf die Straßen.

Selenskyj hat wichtige Gespräche über Veränderungen im Militär angekündigt.

Laut nicht offiziellen Angaben könnte Syrskyj seinen Posten räumen.…pic.twitter.com/whAlVitrfe — Konstanze Hoffmann (@KonstanzeHoffm1)July 19, 2026

Nezadovoljstvo građana počelo je nakon ostavke Mihaila Fedorova 16. jula, u okviru rekonstrukcije ukrajinske vlade koju je najavio predsjednik Volodimir Zelenski. Od tada se demonstranti svakodnevno okupljaju, tražeći njegov povratak na funkciju i promjene u vojnom vrhu.

Posebno kritikuju način komandovanja u vojsci, probleme sa mobilizacijom, nedovoljnu tehnološku modernizaciju, kao i ograničenja vojnicima da javno govore o stanju unutar svojih jedinica.

Zelenski je ranije priznao da Fedorov i Sirski nijesu uspjeli da uspostave efikasan radni odnos, dok su brojni problemi na ratištu i u sistemu mobilizacije ostali neriješeni.

Despite a sleepless night and Russia's ballistic missile attack, thousands of Kyiv residents gathered at Ivan Franko Square.



This marks the 4th consecutive day of protests in Kyiv and other Ukrainian cities demanding key military leadership reforms.



Video: Telegrampic.twitter.com/6UeAwuqB5N — KyivPost (@KyivPost)July 19, 2026

Ukrajinski predsjednik je 18. jula saopštio da je razgovarao odvojeno sa Fedorovom i Sirskim, te najavio da se pripremaju odluke koje se odnose na budućnost vojske. „Pripremamo odluke za vojsku“, poručio je Zelenski.