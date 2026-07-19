Hiljade demonstranata četvrti dan izlaze na ulice zbog nezadovoljstva stanjem na frontu, tražeći reforme u vojsci, smjenu Aleksandra Sirskog i promjene u vojnom rukovodstvu
Protesti širom Ukrajine nastavljeni su četvrto veče zaredom, a demonstranti zahtijevaju povratak Mihaila Fedorova na mjesto ministra odbrane, smjenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, kao i šire reforme u vojsci.
Hiljade ljudi okupile su se u centru Kijeva, u blizini Nacionalnog akademskog dramskog pozorišta „Ivan Franko“, tražeći modernizaciju vojske, efikasnije komandovanje i bolji odnos vojnih rukovodilaca prema pripadnicima ukrajinskih snaga.
У Києві триває четвертий день протестів. Люди вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони, повідомляє наша кореспондентка— hromadske (@HromadskeUA)July 19, 2026
Відео: Яна Сірак / hromadskepic.twitter.com/ryvNLm5mp3
Tokom protesta čuli su se slogani poput: „Moramo se boriti dronovima, a ne krvlju“, „Poslanici, vratite se na posao“, „Ovo nije vrijeme za odmore“ i „Sloboda govora za vojnike“.
Demonstranti su nosili i transparente sa porukama: „Vojnici služe narodu Ukrajine, a ne vrhovnom komandantu“, „Budućnost vojske se odlučuje danas“ i „Rat ne prašta greške“.
Protesti su održani i u više od 17 ukrajinskih gradova, uključujući Dnjepar, Harkov, Odesu, Lavov, Mikolajev, Vinicu, Luck, Černivce i druge sredine.
❗️Die Proteste in der Ukraine nehmen nicht ab – Menschen gehen bereits seit dem vierten Tag in Folge auf die Straßen.— Konstanze Hoffmann (@KonstanzeHoffm1)July 19, 2026
Selenskyj hat wichtige Gespräche über Veränderungen im Militär angekündigt.
Laut nicht offiziellen Angaben könnte Syrskyj seinen Posten räumen.…pic.twitter.com/whAlVitrfe
Nezadovoljstvo građana počelo je nakon ostavke Mihaila Fedorova 16. jula, u okviru rekonstrukcije ukrajinske vlade koju je najavio predsjednik Volodimir Zelenski. Od tada se demonstranti svakodnevno okupljaju, tražeći njegov povratak na funkciju i promjene u vojnom vrhu.
Posebno kritikuju način komandovanja u vojsci, probleme sa mobilizacijom, nedovoljnu tehnološku modernizaciju, kao i ograničenja vojnicima da javno govore o stanju unutar svojih jedinica.
Zelenski je ranije priznao da Fedorov i Sirski nijesu uspjeli da uspostave efikasan radni odnos, dok su brojni problemi na ratištu i u sistemu mobilizacije ostali neriješeni.
Despite a sleepless night and Russia's ballistic missile attack, thousands of Kyiv residents gathered at Ivan Franko Square.— KyivPost (@KyivPost)July 19, 2026
This marks the 4th consecutive day of protests in Kyiv and other Ukrainian cities demanding key military leadership reforms.
Video: Telegrampic.twitter.com/6UeAwuqB5N
Ukrajinski predsjednik je 18. jula saopštio da je razgovarao odvojeno sa Fedorovom i Sirskim, te najavio da se pripremaju odluke koje se odnose na budućnost vojske. „Pripremamo odluke za vojsku“, poručio je Zelenski.