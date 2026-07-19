Jedanaestogodišnji dječak Ivan utopio se u Dunavu kod bugarskog grada Kozloduja nakon što je sa prijateljem ušao u rijeku.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Jedanaestogodišnji dječak utopio se u Dunavu u blizini bugarskog grada Kozloduja, nakon što je sa prijateljem ušao u rijeku. Prema riječima očevidaca, dvojica dječaka odlučila su da se okupaju u Dunavu, a dok su se igrali u vodi nedaleko od obale, jedan od njih je počeo da se davi.

Njegov prijatelj se uplašio i otrčao da potraži pomoć, ali dok je pronašao odraslu osobu, jedanaestogodišnji Ivan je već nestao pod vodom. Tokom potrage policija je pronašla tijelo dječaka prije nego što ga je riječna struja odnijela.

Samo dan ranije, opštinske vlasti u Kozloduju u Bugarskoj podsjetile su stanovnike i pojsetioce da je i ove letnje sezone na snazi zabrana kupanja, plivanja i korišćenja plovila u neobezbeđenim i neuređenim djelovima Dunava, prenose bugarski mediji.

Početkom jula četiri osobe su se udavile u reci Strumi kod sela Pastuh. Tada su život izgubili muškarac (67) i žena (62), koji su ušli u rijeku pokušavajući da spasu svoje dvoje unučadi - osmogodišnju djevojčicu i jedanaestogodišnjeg dječaka.

(Marica/Mondo)